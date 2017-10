Appuntamento con una ragazza ricca

Indosso i miei pantaloni migliori, dei jeans comprati da uno studente arabo un paio d’anni fa, che forse erano di moda una decina d’anni fa, e la mia maglia più bella, una finta Lacoste comprata a Costinesti, sul mar Nero. Ai piedi ho un paio di Adidas che ho preso in Bulgaria sei mesi fa e che ho deciso di non togliere mai, se non nei casi di forza maggiore: il sesso e il mio bagno settimanale. Ho con me tutti i miei averi: 36 marchi, due banconote da dieci stropicciate e il resto in monete. Sono rimaste nella tasca segreta che mia madre mi ha cucito nei pantaloni per non farmi rubare i soldi mentre sono per strada.

Sono certo che mi basteranno. Da Aldi, il vino più pregiato costa tre marchi, la birra costa meno dell’acqua, e dai turchi dall’altro lato della strada mezza pagnotta imbottita di kebab, maionese, verza, patate fritte e cetriolini, più una bottiglia di Coca, si compra per cinque marchi.

La ragazza viene a prendermi in auto. È una cosa da ridere: l’automobile non ha nulla a che spartire con la Trabant di zio Gigilica. È un’auto vera, non un trabiccolo con le portiere. Non ho idea del perché abbia guardato proprio me, ma se anche scoprissi che vuole solo derubarmi, la cosa non mi darebbe troppo fastidio. Alla fine si fa portare in un ristorante super raffinato, dove i clienti, tutti tedeschi, sono vestiti come se dovessero presentarsi al cospetto delle divinità del Valhalla.

Versare il vino come si deve

Faccio il gentiluomo e le dico di ordinare. Non ho idea di cosa ordinare, del menù non conosco nulla, escluso il vino, che è un Beaujolais. Me lo ricordo ancora perché il cameriere lo dice dandosi delle arie che lo fanno sembrare un discendente di Luigi XIV.

Stappa la bottiglia e ne versa un po’ nel bicchiere. Nella mia famiglia si faceva a gara a bere il vino a secchiate, e lui me ne versa solo due dita in un bicchiere che potrebbe contenerne mezza bottiglia… Tirchi di merda, penso io, che in camera ho raccolto tutti i pacchetti di zucchero, le scatoline di burro e di marmellata che rimanevano dalla colazione, per non parlare di tutte le altre cose che questa gente piena di soldi è abituata a buttar via…

Allora lo invito amichevolmente a versare il vino come si deve. Lui mi guarda con un’espressione piena di rispetto. Poi si volta verso la signora impeccabilmente vestita di fronte al nostro tavolo, che sorride calorosamente.