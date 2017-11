Grazie alla geografia ho guadagnato i miei primi soldi

Da piccolo vivevo a Pipirig, un quartiere brutto e sporco della cittadina di Caransebeş. Almeno così dice mia madre, perché di quegli anni ho solo frammenti di ricordi. Cantieri aperti, fango, pozzanghere e bidoni in cui gli operai scioglievano la pece bruciando dei vecchi pneumatici che facevano un fumo nero e asfissiante. Abitavamo al terzo piano e sul pianerottolo non c’era la luce. Dormivo su una poltrona letto e odiavo andare all’asilo. Ho una foto insieme ai miei compagni di classe e già da lontano sembravo il più scuretto di tutti. Non mi ricordo, però, perché non mi piaceva andare a scuola.

In compenso avevo scoperto che se mi lamentavo per il mal di pancia o per il dolore alla testa mia madre si impietosiva e mi faceva restare a casa.

Più di tutto mi piaceva andare dalle figlie della vicina che abitava al quarto piano, dove giocavo usando l’asse da stiro come scivolo. La madre delle mie compagne era di origine tedesca, faceva la sarta, cucinava molto bene e preparava dei dolci meravigliosi.

Tormenti e preoccupazioni

Si chiamava Gerlinde ed era sposata con il signor Toma. Anne e Sibi erano le loro due figlie. In quel periodo erano in vacanza, così una volta verso sera cominciai a lamentarmi perché mi facevano male la testa e la pancia. Mamma s’innervosì e mi chiese se per caso non mi facesse male anche il mignoletto del piede sinistro. Lì per lì non capii cosa voleva dire, ma doveva essere una cosa importante.

La mattina dopo continuai diligentemente con la mia messa in scena e, con la testa alla torta di noci che mi aspettava al quarto piano, dissi a mia madre che ero malato. Allora lei mi chiese cosa esattamente mi facesse male. “La testa, la pancia e il mignoletto del piede sinistro”, risposi con un po’ troppo entusiasmo.

Con un marito alcolista, tre figli e un miserevole stipendio da infermiera, mia madre era sommersa da tormenti e preoccupazioni. Le prime botte serie me le diede quando mi misi a gridare perché volevo una ciambella. Mamma non aveva soldi e il mio rotolarmi per terra tra grida e pianti non poteva certo risolvere nulla. Alla fine, però, ricevetti una ciambella dalla commessa del negozio e una bella sculacciata da mia madre. Arrivati a casa, con le lacrime agli occhi mi spiegò che non avevamo soldi e mi disse che, quando desideravo qualcosa, dovevo prima chiederle se aveva il denaro per comprarla. Quel suo pianto mi è rimasto impresso, e da allora non le ho mai più chiesto nulla.

Geta, mia zia, viveva dall’altra parte della città in una bella casa con un grande giardino. Era sposata con un tedesco e guadagnava parecchi soldi leggendo le carte. Karina, sua figlia, aveva solo un anno più di me ed ero più legato a lei che a mio fratello o a mia sorella, parecchio più grandi. Era stata battezzata dai cattolici e ogni tanto andavamo alla chiesa cattolica nel centro della città, il posto più bello che conoscevo. Anche da Geta si mangiava bene e d’inverno la loro casa era calda e accogliente. Geta era molto generosa e Karol, suo marito, m’insegnava un sacco di cose.