Perché è importante il referendum sui trasporti a Roma

Se però si conserva l’attuale monopolio, la città continuerà a soffrire la carenza di trasporti. Oggi l’offerta di Atac – cioè la somma di tutte le percorrenze di tutti gli autobus in un anno – è di 84 milioni di chilometri. Secondo il contratto di servizio dovrebbe assicurarne 101 milioni , ma l’asticella è stata abbassata negli ultimi dieci anni proprio perché l’azienda non è mai riuscita a raggiungerla.

Sulla seconda modalità basta ricordare che la privatizzazione dei servizi in Italia negli ultimi venti anni si è rivelata spesso fallimentare e sarebbe anche peggiore nel caso dei trasporti. Il privato che prendesse il comando di Atac non si dedicherebbe al difficile compito di riorganizzazione produttiva, ma conserverebbe l’inefficienza trasformandola in una rendita a proprio vantaggio, facendo pagare il conto ai cittadini con tagli ai servizi e aumenti tariffari. Non sarebbe difficile per il nuovo proprietario di Atac imporre le sue condizioni al comune, ricorrendo anche alla minaccia del blocco dei trasporti.

Le parole del referendum: monopolio, privatizzazione e liberalizzazione La vera posta in gioco non è se fare le gare ma come farle. L’esito può essere molto positivo se le gare si realizzano con una liberalizzazione che rafforza il controllo pubblico. Invece, l’esito può essere molto negativo se le gare consistono nella privatizzazione, che si può realizzare mediante la vendita delle azioni Atac spa oppure attraverso la sua sostituzione con l’impresa privata vincitrice .

Il primo quesito riguarda la possibilità di ricorrere alle gare europee per affidare il servizio. È una domanda per certi versi quasi inutile, poiché con l’attuale legislazione i comuni che volessero sottrarsi alla concorrenza sarebbero scoraggiati dalle sanzioni statali, che nel caso romano possono arrivare a cento milioni di euro. Il quesito però assume un significato politico di fronte alla decisione della giunta Raggi di prorogare il monopolio , incurante del danno che procura al bilancio comunale oppure fiduciosa che il governo amico modifichi la legge.

Il referendum sui trasporti, previsto a Roma l’11 novembre, rischia di ridursi all’alternativa tra due sciagure: monopolio o privatizzazione. Non emergono ancora le idee di riforma del servizio pubblico. Alla superficialità del dibattito contribuiscono vari fattori: la giunta guidata da Virginia Raggi ha boicottato la consultazione, a dispetto della democrazia diretta, facendo mancare ai cittadini l’informazione istituzionale che avrebbe dovuto fornire per legge; la complessità tecnica dell’argomento viene aggirata dagli slogan che nel tentativo di semplificare fraintendono i quesiti.

E allora che fare? È possibile una soluzione diversa ricorrendo alla prima modalità di gara, la liberalizzazione, che rafforza la funzione pubblica del servizio e apre alla concorrenza nella produzione. A differenza delle due sciagure – il monopolio e la privatizzazione – che conservano l’attuale struttura di Atac, la liberalizzazione consiste in una radicale riforma dell’assetto istituzionale del trasporto, come operazione propedeutica allo svolgimento delle gare.

Una riforma radicale In teoria l’amministrazione comunale potrebbe stabilire una sanzione non pagando il servizio non erogato, ma in questo modo produrrebbe un debito in azienda che finirebbe per ripercuotersi sul bilancio comunale. Il comune svolge due mestieri diversi – il regolatore del servizio e il proprietario dell’azienda – che sono in evidente conflitto di interessi. Dunque, anche se ben gestito, l’attuale assetto monopolistico non può funzionare adeguatamente.

Nei primi anni duemila l’offerta era di 120 milioni di chilometri. Il servizio su gomma, dunque, ha subìto un taglio di circa il 30 per cento, come valore medio, che però corrisponde in periferia a riduzioni di oltre il 50 per cento; su alcune linee è rimasta solo la palina a testimoniare che una volta passava l’autobus. Se il comune ha firmato il contratto al livello di 101 chilometri e prima ancora di 120 vuol dire che nel bilancio comunale erano stanziati i finanziamenti corrispettivi.

Occorre separare il servizio e la produzione del trasporto. Per dirla semplicemente, consideriamo il caso di un cittadino che per la prima volta decide di utilizzare il mezzo pubblico. Per prima cosa comprerà un biglietto e farà i conti con le tariffe; poi cercherà una fermata vicina e verificherà l’accessibilità del servizio; in attesa alla fermata misurerà la frequenza di passaggio dei mezzi; infine, lungo il percorso avrà bisogno di cambiare mezzo per arrivare a destinazione e si dovrà orientare nella rete integrata. Queste quattro opportunità – tariffazione, accessibilità, frequenza, rete – definiscono il servizio pubblico. Se sono ben gestite il nuovo utente sarà soddisfatto, mentre non cambierà nulla se l’autista sarà un dipendente pubblico o privato.

Il servizio è un bene pubblico e deve essere gestito da un’agenzia per conto del comune, evitando qualsiasi influenza del mercato sulle decisioni di interesse generale. La produzione è invece un’attività industriale – la trazione, la manutenzione e la logistica – e può essere migliorata dalla concorrenza. Si può fare in questo modo: l’agenzia, sulla base degli indirizzi del consiglio comunale, organizza e pianifica il servizio e acquista dai privati la fornitura di trasporto. L’utente che entra nell’autobus non si accorge neppure dell’operatore privato, poiché le tariffe e le regole del servizio rimangono saldamente in mano pubblica.

L’agenzia incassa gli introiti delle tariffe e reperisce i finanziamenti pubblici – comunali e regionali – fino a compensare i costi, senza ricadere nella spirale del debito. In tal modo il bilancio economico del trasporto rimane sotto la responsabilità pubblica. Non può succedere, quindi, che il privato cancelli un collegamento a bassa redditività con un quartiere lontano. Perché è il comune, tramite il supporto dell’agenzia, a decidere di portare l’autobus, per esempio, a Corcolle, anche se gli introiti tariffari sono bassi, assumendosi ovviamente l’onere di compensare le scarse entrate con il finanziamento pubblico.

Lo strapotere del produttore

Il rapporto tra agenzia e operatori è regolato mediante contratti che definiscono con precisione come devono essere gestite le linee e la rete. In tal modo il produttore diventa un mero fornitore di attività di trazione e manutenzione dei mezzi, ma non è in grado di condizionare le scelte di regolazione del servizio.

Si elimina così lo “strapotere del produttore” che è il vizio comune della privatizzazione e del monopolio. Nel primo caso, il privato impone i propri interessi esercitando un’eccessiva influenza sull’amministrazione, per dirla con eufemismo. Nel secondo caso, come si è visto, l’Atac decide unilateralmente di erogare meno servizio, anche se formalmente dovrebbe essere il comune a decidere il livello di offerta. Nel monopolio, peraltro, già esiste la separazione tra il servizio e la produzione, ma senza effetti pratici, solo come rapporto formale tra due poteri pubblici, l’azienda e il comune. Perché diventi sostanziale, la separazione deve essere portata alle estreme conseguenze, collocando il servizio in ambito pubblico e la produzione in ambito privato.