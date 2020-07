Il controllo delle frontiere irachene, soprattutto di quelle con l’Iran, è diventato un terreno di scontro tra il primo ministro Mustafa al Kadhimi e le milizie filoiraniane presenti in Iraq. Nella seconda settimana di luglio il premier iracheno ha fatto visita a quattro dei 22 valichi di frontiera del paese. Accompagnato da un’imponente scorta armata, Al Kadhimi è andato nel governatorato di Bassora, nel sud del paese, dove ha visitato il porto più importante, Umm Qasr, e il principale valico con l’Iran, Safwan. A ogni visita il premier ha ordinato di sostituire funzionari accusati di corruzione con nuovi incaricati, tutti militari dell’esercito.

Per il capo del governo controllare i confini significa avere il controllo anche di una nuova fonte di entrate per lo stato. Con la drastica diminuzione dei guadagni derivanti dal petrolio e un deficit di bilancio di quasi 18 miliardi di dollari, Al Kadhimi ha promesso di trovare nuove entrate che non dipendano dal petrolio. Molti posti di frontiera erano controllati da miliziani filoiraniani, che ne traevano un profitto personale. “Erano un covo di corruzione”, ha dichiarato il premier.