Nella prima mattinata del 19 agosto un aereo cargo militare statunitense, proveniente dalla California, è atterrato in un aeroporto iracheno con a bordo sei milioni di pagine degli archivi del partito di Saddam Hussein. L’archivio apparteneva al Baath, che per 35 anni ha governato il paese, e rappresenta “meno del 5 per cento dell’archivio politico generale”, come mi spiega il ricercatore Jamal Amidi. Il resto è stato saccheggiato durante i disordini dei giorni successivi all’invasione del 2003, sottratto dai partiti o scomparso.

Questi sei milioni di pagine erano stati portati via dagli statunitensi per proteggerli dall’impennata di violenze nella capitale irachena e sono state conservate alla Hoover institution presso l’università di Stanford in California. L’accesso ai documenti è stato sottoposto a rigidi controlli. Come Makiya ha spiegato ai mezzi d’informazione, nessuno dei documenti è stato pubblicato online e i ricercatori che vi accedono devono accettare di non diffondere informazioni personali riguardanti comuni cittadini iracheni.

La consegna segreta rappresenta una dimostrazione di buona volontà da parte degli Stati Uniti ed è parte dell’accordo raggiunto tra Washington e l’Iraq nel corso della recente visita del primo ministro iracheno al Kadhimi a Washington. Ma “è troppo presto per aprirlo al pubblico. Altrimenti tutti potrebbero usarlo contro i rispettivi avversari”.

(Traduzione di Francesco De Lellis)