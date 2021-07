La giornalista A.S., 52 anni, ha riottenuto la figlia dal padre quando la ragazza aveva 14 anni. Con le lacrime agli occhi, mi ha raccontato la storia della sua battaglia per riavere la figlia, combattuta contro il marito, emigrato in Germania, e contro la famiglia di lui. “È stata una lotta su tre fronti in contemporanea. Perfino con mia figlia adolescente, per convincerla che non era colpa mia”, mi ha detto la madre. Anche se in base a una legge del 1959 l’affidamento dei figli spetta alla madre, la pressione delle famiglie è stata più forte della legge. Alla fine A.S. ha riavuto la figlia perché il padre era morto per un attacco di cuore.

Questa e altre storie sono diventate oggetto di un’aspra battaglia tra il parlamento e le ong riguardante il diritto delle donne all’affidamento dei figli. In parlamento, la commissione giustizia e la commissione per le donne, la famiglia e i bambini, insieme alla gran parte delle coalizioni politiche, stanno facendo forti pressioni per cambiare l’articolo 57 della legge sullo statuto personale del 1959. La modifica mira a sottrarre il figlio o la figlia alla madre e trasferirne la tutela al padre nel caso in cui la madre concluda un secondo matrimonio dopo il divorzio dal primo marito.