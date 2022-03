Da quando la guerra è cominciata il piccolo teatro liberty Les Kurbas, nel centro di Leopoli, si è trasformato in un centro di accoglienza per i profughi: materassi per terra, una tavola per mangiare al centro della platea e un deposito di vestiti, coperte e beni di prima necessità nei camerini. “Nella situazione in cui ci troviamo non era possibile fare altro”, racconta Andrej Voydyehev, uno degli attori del teatro che ora fa il volontario e si occupa del trasferimento delle persone e della loro accoglienza.

Da Leopoli per il momento non passa la linea del fronte, ma la città è strategica nel conflitto, perché è la porta da cui stanno passando migliaia di profughi in fuga in tutto il paese. Un milione in una settimana, secondo le Nazioni Unite, la metà dei quali è passata da qui. In pochi giorni la città dell’Ucraina occidentale, cuore delle attività culturali del paese, si sta trasformando in un campo profughi a cielo aperto, mentre la guerra è destinata per ora ad andare avanti.

Il secondo round di negoziati tra Kiev e Mosca, il 3 marzo, non ha prodotto risultati positivi a parte un accordo sulla creazione di corridoi umanitari per permettere ai civili di uscire dalle zone che sono sotto attacco. Sembra che il presidente russo Vladimir Putin abbia intenzione di usare i profughi come una delle armi di pressione sull’Europa, esattamente come aveva fatto il presidente bielorusso Aleksandr Lukašenko con la Polonia a partire dall’estate scorsa. Finora non ha bombardato le vie di fuga e sta permettendo alle persone di scappare dalle città che sono sotto attacco.

Porta d’Europa

A Leopoli dall’inizio del conflitto sono passati i 548mila profughi diretti in Polonia. Così la città ha sospeso quasi tutte le attività abituali e si è dedicata ad accogliere quest’enorme quantità di persone, mentre si prepara alla guerra. “Le persone che arrivano da noi stanno scappando da Kiev, da Charkiv, da Mariupol. Sono terrorizzate e stanche: in molti casi hanno viaggiato per giorni con temperature che scendono sotto lo zero. Si fermano nel teatro per qualche giorno poi ripartono”, racconta Voydyehev. Olga è appena arrivata nel teatro Les Kurbas da Charkiv, e sta dando da mangiare uno yogurt a sua figlia di quattro anni.

“Abbiamo vissuto per cinque giorni nei rifugi antiaerei, sottoterra. I bombardamenti non erano vicini a casa mia, ma avevamo molta paura che ci colpissero”, racconta la donna che è scappata con le sue due figlie di 16 e 4 anni e suo marito. “Dal secondo giorno di bombardamenti siamo scesi nei sotterranei, perché abbiamo capito che avrebbero bombardato tutta la città e non c’era nemmeno un angolo sicuro. Eravamo nel panico: siamo tornati a casa, ci siamo fatti una doccia e siamo partiti con pochissime cose, sono uscita di casa con i capelli ancora bagnati”, racconta Olga. Ora è diretta in Polonia dove spera di trovare un po’ di pace, ha degli amici in Spagna che forse potrebbero aiutare la sua famiglia. A casa ha lasciato la madre e la nonna che ha novant’anni e non poteva affrontare il viaggio.