Le immagini sono familiari: centinaia di uomini e donne che camminano nel gelo di novembre, spinti dalla speranza di trovare un rifugio. Tutto questo ci ricorda il 2015 e l’ondata di migranti siriani che tentavano la via dell’Europa e della sicurezza, tra filo spinato e frontiere sbarrate.

Ma la grande differenza rispetto ad allora è l’attuale strumentalizzazione dell’ondata migratoria. Le immagini di oggi arrivano dalla Bielorussia, nei pressi della frontiera polacca. Secondo i testimoni i migranti vengono letteralmente guidati dalle guardie di frontiera bielorusse, in quello che appare chiaramente come un tentativo di destabilizzazione orchestrato dalla dittatura di Minsk, sostenuta dalla Russia.

Il ministro dell’interno polacco ha diffuso foto che mostrano le guardie di frontiera bielorusse lungo il confine armate di tenaglie per tagliare il filo spinato. Secondo informazioni fornite dai servizi tedeschi tra gli 800 e i mille migranti arrivano quotidianamente in Bielorussia su voli provenienti dall’Iraq (il cui numero è raddoppiato) per poi essere condotti alla frontiera.