Nella scala delle violazioni del diritto internazionale l’atto compiuto dal regime bielorusso si colloca tra le più gravi. Il dirottamento di un aereo di linea, costretto sotto la minaccia di un caccia militare ad atterrare per permettere la cattura di due passeggeri, è stato giustamente descritto come un atto di pirateria commesso da uno stato.

L’Europa è stata palesemente sfidata, e ha dovuto rispondere. D’altronde a essere coinvolto è un aereo di una compagnia irlandese, in viaggio tra due capitali dell’Unione europea. Il giornalista bielorusso arrestato, tra l’altro, era fuggito dalla dittatura trovando riparo in Europa.

La sera del 24 maggio, a Bruxelles, i leader dell’Unione sono riusciti a creare un fronte unito, dopo essersi rivelati incapaci di concordare una dichiarazione comune sulla guerra di Gaza. L’Europa ha approvato una serie di sanzioni contro la Bielorussia, che per la prima volta superano quelle largamente simboliche e tardive, e ancora in discussione, arrivate dopo la repressione delle manifestazioni contro Lukašenko del 2020.

Un contesto brutale e predatorio

Le sanzioni isoleranno ulteriormente il regime bielorusso, che del resto non poteva restare impunito dopo questo atto di pirateria aerea; sarebbe stato un disastro se non ci fosse stata alcuna risposta.

In realtà la vicenda va oltre l’atto in sé. Nell’arco di 24 ore, infatti, la crisi si è trasformata in un test di credibilità per l’Unione europea e in una prova della sua capacità di farsi rispettare in un contesto ridiventato brutale e predatorio.

Evidentemente il dittatore bielorusso Aleksandr Lukašenko, come altri leader autoritari, dalla Turchia alla Cina passando per la Russia, ritiene che l’Europa sia divisa e indebolita, tanto da colpirla e trattarla come se non contasse nulla.

Lukašenko ha creduto di essere intoccabile dopo la sua rielezione frettolosa dello scorso 9 agosto, seguita da imponenti manifestazioni di protesta duramente represse.