“Quando sei in difficoltà, tutto va male. La prima cosa è la volontà di uscirne, nessuno può aiutare qualcuno che non vuole uscirne”, continua Lana. Oggi vive con altre tre persone nelle sue stesse condizioni nella struttura aperta nel 2019 dal comune di Bologna nell’ambito del progetto Sistema accoglienza e integrazione (Sai, ex Sprar), e gestita dalla stessa amministrazione comunale insieme alla cooperativa Cidas.

“Ho lasciato il mio paese, perché volevo stare meglio, perché avevo il sogno di cambiare tutto, di voltare pagina”. Lana è una donna trans di origine brasiliana che vive in Italia da diciotto anni. È stata una lavoratrice del sesso, ma quando si è trovata in difficoltà si è rivolta al Movimento identità trans (Mit) di Bologna. Il movimento l’ha aiutata a entrare nella casa Marielle Franco, la struttura che porta il nome dell’attivista femminista e politica brasiliana, uccisa a Rio de Janeiro nel 2018.

“Abbiamo aperto una prima struttura di accoglienza nel 2019, è stata la prima esperienza a livello nazionale di un centro specifico per persone trans, poi ne sono nate delle altre. Ora abbiamo 28 posti in totale divisi in sette strutture. Fanno parte tutte del sistema di accoglienza ordinaria del Sai con un’équipe multidisciplinare che se ne occupa, ma in più nella squadra c’è anche un’operatrice trans alla pari”, racconta Antonella Ciccarelli, della cooperativa Cidas.

“Io voglio rimanere in Italia, penso che sia un mio diritto, vorrei una casa. Non ho fatto mai male a nessuno, sono stata sul marciapiede”, continua. Lana sa che questo obiettivo è molto complicato da raggiungere e che senza il sostegno del centro sarebbe rimasta sulla strada.

“A un certo punto sei stanca di essere un oggetto del piacere, anche se questo ti porta dei soldi, ma ti senti vuota”, afferma. Quando si è fermata e ha lasciato il lavoro sulla strada, però, non ha trovato più nulla: non aveva una casa né una famiglia. Come molte lavoratrici del sesso, ha dovuto fare i conti con la povertà e la solitudine.

Le operatrici trans alla pari vengono dal Mit di Bologna, un’organizzazione nata negli anni ottanta, tra le più importanti e più attive in Italia per i diritti e il riconoscimento delle persone trans. Le strutture di accoglienza portano i nomi delle attiviste del movimento transfemminista globale, come Marielle Franco, bell hooks e Sylvia Rivera. Bologna è stata pioniera in questo tipo di sperimentazione in Italia, ma poi con il tempo altre città hanno aperto strutture simili, tra queste Roma con il Sai Aida gestito dall’Arci e da Be Free, e Torino con un progetto della cooperativa Babel.

Il progetto di Bologna, come tutti quelli previsti dal Sai ordinario, accompagna le persone per al massimo due anni e mezzo e le aiuta a trovare un’autonomia economica e lavorativa. Prevede una stretta collaborazione con i servizi presenti nel territorio, come il Mit di Bologna, ma anche percorsi sanitari pubblici in collaborazione con la Asl e l’ospedale Sant’Orsola.

“Ovviamente qualsiasi richiedente asilo lgbtq+ può essere accolto in strutture del sistema di accoglienza ordinario, anche in quelle per le donne o per gli uomini”, chiarisce Ciccarelli. Ma nelle case di Bologna l’idea è che le persone siano ospitate in luoghi che abbiano un livello più alto di privacy e di protezione.

“Sono spazi dove poter affermare la propria identità di genere e il proprio orientamento sessuale e quindi poter vivere liberamente”, continua Ciccarelli. Tutto è nato nel 2018 quando al Mit di Bologna si sono accorti che molti richiedenti asilo e persone straniere si rivolgevano allo sportello, allora si è arrivati all’idea di queste case per persone trans, lgbt+ e non binarie in collaborazione con l’ex cooperativa Camelot, oggi Cidas, e con il Sai.