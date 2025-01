Ed è forse lo stesso ring che ora è lì al centro di un enorme salone nel quale si sbuca dal corridoio. A sinistra pendono dal muro i sacchi da boxe e in fondo, colorate d’arancione, sono disposte attrezzature per il sollevamento pesi e altri esercizi.

L’edificio è un lungo parallelepipedo dipinto d’azzurro. Sopra le finestre chiuse da una grata campeggia la scritta “Dalla borgata per la borgata” e sotto, in corsivo, quasi una firma, “Quarticciolo”. Si varca un cancello a sinistra, pochi passi in un giardino e si entra in uno stretto corridoio con tante foto alle pareti. In bianco e nero, raccontano incontri di boxe e guantoni protesi in segno di vittoria. In una il ring è montato in una piazza gremita di spettatori: la piazza del Quarticciolo, appunto, il quartiere popolare della periferia est di Roma, tra via Prenestina e via Palmiro Togliatti.

Che vuol dire? “Vuol dire che quando vengono ad allenarsi sappiamo se mangiano a sufficienza, se dormono con regolarità. E poi come sono i rapporti in famiglia, se vanno a scuola, se hanno bisogno di aiuto. La boxe è l’occasione per conoscerli, ma attenzione: gli allenamenti sono un affare serio, gli istruttori sono severi e preparati, alcuni hanno lavorato con la federazione e alle Olimpiadi di Parigi”.

Il modello della palestra prende spunto dalle analoghe strutture delle favelas brasiliane, dove si svolgono anche battesimi e matrimoni. Una bandiera brasiliana è appesa sulla parete dietro al ring, insieme a quella cubana e a quella palestinese. E come nelle palestre sudamericane, anche al Quarticciolo, dove il reddito medio annuo non supera i ventimila euro, quasi il 30 per cento dei seimila abitanti si ferma alla licenza elementare e solo il 9 per cento arriva alla laurea. Dal pugilato si passa ad affrontare il disagio abitativo, quello scolastico, e poi, come in una catena, la povertà materiale, la sofferenza mentale, la carenza di servizi, la dura consapevolezza di sentirsi lontani ed esclusi dalla città.

Che cosa ne sarà della Palestra popolare? Sopravvivrà come motore di tante iniziative diffuse nel quartiere (con una specie di welfare autoprodotto), sostenute da soggetti come la fondazione Charlemagne e la Tavola valdese, e in stretto rapporto con il dipartimento di studi urbani della facoltà di ingegneria della Sapienza? Il Quarticciolo potrebbe finire commissariato perché, come altre cinque zone (Scampia a Napoli, San Cristoforo a Catania, Borgo Nuovo a Palermo, Rozzano in provincia di Milano, e Rosarno in Calabria), anche qui sarà applicato il decreto Caivano, finanziato con 180 milioni di euro. Sarà quindi il commissario di governo, il prefetto Fabio Ciciliano, a decidere quali spazi abbandonati andranno ristrutturati, che cosa farne e a chi affidarne la gestione.