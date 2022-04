Siamo a Beigan, una delle cinque isole abitate dell’arcipelago delle Matsu, nello stretto di Taiwan. In acqua si vede passare una decina di navi commerciali cinesi. In cielo, poche settimane fa, un aereo militare di Pechino è passato molto vicino all’isola di Dongyin, il territorio più settentrionale amministrato da Taipei. Dall’altra parte dello stretto di Formosa, che in questo punto è largo non più di una ventina di chilometri, oltre un velo di foschia s’intravede la provincia cinese del Fujian.

“Combattere per la vittoria finale”, “Riprendere il continente”. Gli slogan dell’epoca di Chiang Kai-shek sono ancora lì, sugli edifici in marmo e granito del villaggio Qinbi, da dove un tempo venivano diffusi anche attraverso una stazione di trasmissione rivolta ai nemici. “Sento questi spari da quando sono piccolo, perché dovrei essere preoccupato?”, dice il signor Chen mentre fuma una sigaretta sul belvedere di fronte all’isola di Gueishan. In sottofondo il rumore dei colpi di un’esercitazione militare.

Le Matsu non sono amministrate dalla Repubblica popolare cinese, ma non siamo nemmeno esattamente a Taiwan. L’arcipelago è la manifestazione più concreta della Repubblica di Cina, quella che il nazionalista Chiang Kai-shek trasferì a Taiwan nel 1949. Oltre alle statue della dea dei mari Mazu (o Matsu), che dà il nome all’arcipelago, ci sono anche quelle del leader del Kuomintang, che al contrario di quel che accade a Taiwan, qui non sono rimosse e abbandonate in qualche parco di periferia. “Perché dovremmo toglierle? Gli abitanti di Matsu non odiano Chiang e la storia non si cancella. Senza contare che sono anche un’attrazione turistica”, dice Chang Longde, segretario generale del governo locale, guidato dal Kuomintang. Il partito nazionalista cinese qui domina ininterrottamente da decenni ed è per ora rimasto immune alla crisi d’identità che sta vivendo a Taipei e dintorni.

Le isole Matsu, bersaglio dei bombardamenti di Mao Zedong negli anni cinquanta e sessanta, hanno sempre fatto parte della Repubblica di Cina dalla sua fondazione (1912) e non sono mai state colonizzate dal Giappone. E l’arrivo di Chiang dopo la sconfitta nella guerra civile non è stato vissuto come un’occupazione. “La popolazione di Matsu si è sempre sentita appartenente a una sola famiglia, quella cinese”, spiega Chang. Del resto l’arcipelago fa parte della contea di Lienchiang, il cui territorio si divide tra una parte amministrata dalle Matsu (e dunque da Taiwan) e una parte amministrata dal Fujian (quindi dalla Repubblica popolare).

Promesse turistiche

Fino al 1992, anno in cui è stata abolita la legge marziale (cinque anni dopo rispetto all’isola principale di Taiwan), la maggioranza degli abitanti delle Matsu era composta da soldati. Dai cinquantamila di un tempo, ora sono circa tremila su una popolazione di 13mila persone, che negli ultimi anni è aumentata. Così come l’industria del turismo, che da meno di tremila visitatori di trent’anni fa è passata ad accoglierne circa 200mila (prima della pandemia di covid-19) con un tasso di crescita annuale tra il 25 e il 30 per cento dal 2015 in avanti.

“Molti giovani decidono di trasferirsi qui. Non solo figli di persone originarie delle Matsu, ma anche taiwanesi”, spiega Chang. Tra questi ci sono anche i due fratelli Zhang, che otto anni fa sono arrivati dalla città industriale di Hsinchu e hanno aperto il primo bar/bed and breakfast dell’arcipelago. Ne sono seguiti tanti altri. “Ma il governo non sostiene abbastanza l’industria turistica. Mancano infrastrutture e mezzi di trasporto”, dice la giovane gestora del bed and breakfast. “Senza contare le difficoltà dovute alla sospensione dei voli dall’inizio della pandemia”, aggiunge, e alla mancanza dei visitatori dalla Repubblica popolare, visto che il collegamento tra Matsu e il Fujian è interrotto da più di due anni.

Il segretario generale del governo locale garantisce che la situazione migliorerà. “Costruiremo un ponte tra le isole di Nangan e Beigan, amplieremo l’aeroporto di Beigan e ristruttureremo l’area di quello di Nangan con l’aggiunta di nuove strutture ricettive”, promette Chang. “Ma abbiamo bisogno del sostegno del governo centrale”.