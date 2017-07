Cosa nostra non è mai stata così debole

“È molto probabile che questa mafia sia la mafia più debole mai esistita in Sicilia”, spiega Salvatore Lupo, docente all’università di Palermo e autore con Giovanni Fiandaca del libro La mafia non ha vinto . “In tanti paragonano la situazione attuale di debolezza di cosa nostra con quella patita dai padrini durante il fascismo. Ma non è così, perché quella mafia godeva di molta più autorità”, dice Lupo. Oggi lo stato ha conseguito risultati senza precedenti anche rispetto all’azione molto celebrata, ma in realtà blanda, del periodo fascista. Lo dico da storico che ha studiato quelle vicende a fondo. La pressione e la crisi che sta subendo cosa nostra negli ultimi anni è qualcosa che i boss non avevano mai provato sperimentato, nemmeno con il prefetto Cesare Mori, inviato in Sicilia da Mussolini”.

Questo omicidio sembra però raccontare un’altra storia. Un racconto difficile da inquadrare nella retorica di chi ancora oggi rappresenta la Sicilia stretta dall’abbraccio mortale di una mafia di quarto livello, più forte e imprevedibile di prima. Sia chiaro, cosa nostra non è morta. I boss controllano ancora molte delle attività commerciali ed economiche sull’isola. Ma la verità è che, se guardiamo ai numeri e ai fatti, la mafia siciliana, che pure continua a ispirare registi e produttori di film e serie tv, non è mai stata così debole. Schiacciata dalla crisi, decimata dagli arresti e dai pentiti, imbottita di spie e microspie, a corto di soldi e soldati, orfana di capi e costretta a dividere gli affari con le nuove gang straniere, cosa nostra non è di certo più la stessa.

Quel giorno la città era tutto un fermento. Era il 22 maggio e mancavano ormai poche ore alle celebrazioni del venticinquesimo anniversario della strage di Capaci in cui furono uccisi Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della loro scorta: Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro. Ancora oggi, dai piani alti dell’antimafia non escludono le coincidenze e avvertono che la mafia in Sicilia è viva e vegeta, semmai qualcuno se ne fosse scordato.

Ancora assonnati, i residenti faticavano a capire cosa fosse successo. Il corpo senza vita di Dainotti giaceva da dieci minuti in una pozza di sangue e in tanti avevano confuso l’eco dei colpi di pistola con i fuochi d’artificio che i ragazzi del quartiere fanno scoppiettare a qualsiasi ora del giorno. Mai avrebbero immaginato che cosa nostra fosse tornata a colpire impugnando una calibro 44, proprio come ai vecchi tempi. D’altronde, a Palermo la mafia non premeva il grilletto da tre anni, due mesi e dieci giorni.

Era una mattina come tante altre, a Palermo. E come ogni mattina, intorno alle 7.50, il boss Giuseppe Dainotti era uscito di casa e si era messo in sella alla sua bicicletta, con tanto di cestino per la spesa e portazainetto. Ogni giorno, infilando via d’Ossuna, nel cuore del quartiere Zisa, pedalava fino al suo bar, poco distante da lì. Una pedalata di 500 metri che, da quando aveva messo piede fuori del carcere, poco più di un anno fa, era diventata una salutare consuetudine, interrotta da due colpi di pistola, uno al torace e uno alla testa .

Non ricordatelo ai boss della famiglia di Villagrazia: i loro incontri al vertice, intercettati dalle miscrospie dei carabinieri, somigliano più a delle terapie di gruppo che a riunioni criminali per pianificare affari illeciti. “Ma che minchia di mafia siamo?”, si lamentava nel marzo del 2016 l’allora direttore di sala del teatro Massimo, Alfredo Giordano , per non essere riuscito nemmeno a ritrovare delle cose che avevano rubato alla figlia. “La mafia di… di… di… delle cause perse”, diceva.

L’ ultimo rapporto sui ricavi delle mafie in Italia risale al 2013 e porta la firma del centro interuniversitario Transcrime e dell’università Cattolica di Milano. Secondo i calcoli dei ricercatori, nel 2007 cosa nostra aveva guadagnato con i suoi affari illeciti in tutta Italia circa 1,874 miliardi di euro. Non sono spiccioli, eppure sembrano briciole se paragonati ai ricavi degli anni novanta, quando solo a Palermo il business della mafia superava i due miliardi. Il paragone con il business delle altre associazioni criminali è impietoso: la ‘ndrangheta calabrese ogni anno porta a casa 3,491 miliardi di euro, i camorristi napoletani 3,750. Praticamente il doppio dei guadagni dei criminali siciliani.

A parlare sono mafiosi che negli anni ottanta giravano per le strade di Palermo in Mercedes, gente che con un cenno decideva della vita e della morte di poliziotti e “traditura”; e che oggi è costretta a risparmiare anche su uno dei capitoli di spesa più importanti per la mafia siciliana, quello dei soldi da dare alle famiglie dei carcerati. Dieci anni fa, gli “stipendi” alle mogli dei boss sfioravano anche i cinquemila euro al mese. Con i primi segnali di crisi, erano scesi a 1.500.

Dainotti, il boss in bicicletta, quando era in galera si lamentava perché i soldi ai suoi familiari arrivavano a singhiozzo. Oggi è sua nipote a lamentarsi. Intercettata, Anna Lo Presti dice a suo marito, il boss Salvatore Pispicia: “Cento euro gliel’ho dati a mia madre per fargli la spesa”, diceva Lo Presti al marito, “duecento l’ho portati al dentista, quanto restano… mi sono rimasti gli spicci”.

“Spicci” anche per la moglie di Benedetto Capizzi, uno dei capi storici della cupola: “Qualche cosa in più si deve mandare alla moglie di Benedetto”, si sente dire al capomafia Mariano Marchese in un’intercettazione del 2016, “è assai che non gli mandiamo soldi. Perché se no, minchia, è vergogna”. E Francesco Adelfio, uno dei boss di Villagrazia, rispondeva nostalgico: “Ti ricordi con la buonanima di Stefano?”. Stefano era il boss dei boss, Stefano Bontate, il “principe di Villagrazia”, una delle figure chiave nella storia di cosa nostra, in grado di stringere legami con mafiosi d’oltreoceano e politici italiani.

Addio al monopolio sulla droga

Altri tempi, gli anni di Bontate, gli anni settanta, quando la droga si faceva in casa, con la morfina acquistata in Svizzera, trasportata via mare a Palermo e qui lavorata nelle centinaia di raffinerie nascoste in provincia. All’epoca, il 30 per cento dell’eroina consumata negli Stati Uniti era made in Sicily. Ne sa qualcosa Sergio Lari, attuale procuratore generale a Caltanissetta, per dieci anni alla direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo e responsabile delle indagini sulle stragi di Capaci e di via d’Amelio. Nel 1993 seguì l’inchiesta che portò all’arresto di complici e custodi della famigerata raffineria di eroina di contrada Virgini, ad Alcamo, il più grande laboratorio di droga mai esistito in Sicilia.

“Se dovessimo disegnare un grafico sulla potenza militare ed economica di cosa nostra dall’inizio del secolo a oggi”, spiega Lari, “il punto più alto di quella curva si tocca nella metà degli anni ottanta. Poi, dai primi anni novanta, tra alti e bassi, la curva scenderebbe giù, fino ai giorni nostri, dove si registrano i livelli più bassi. Uno degli esempi è proprio la droga, dove si è passati dal monopolio assoluto di cosa nostra ad accordi bilaterali e subordinati con altre organizzazioni che passano spesso dalla criminalità calabrese”.

Quando i conti in rosso attanagliano gli affari dei boss, i boss puntano sulla droga per rimanere a galla. Ma ormai la storia abbia ha spostato gli equilibri al di là dello stretto di Messina. Le tonnellate di cocaina riversate nelle strade di Palermo e Catania, come dimostrano le recenti inchieste, passano adesso dalle province di Reggio Calabria, Cosenza e Crotone. Sono i capibastone della ‘ndrangheta che volano a Bogotà in Cile e ad Acapulco in Messico. E tra un bagno in piscina e un mojito in spiaggia, stringono accordi con i narcos. Controllano porti e cargo, e poi rivendono tutto ai siciliani.

Le black axe

Ai boss dell’isola non resta che gonfiare il petto e fare la voce grossa con le nuove gang straniere che hanno invaso la regione, alle quali cosa nostra ha concesso la possibilità di vendere droga nei loro territori. Primo tra tutti Ballarò, il più tradizionale dei quartieri di Palermo, cuore pulsante della palermitanità e storica roccaforte del potere mafioso in città.

Di giorno è un coloratissimo mercato a cielo aperto, affollato da clienti e turisti, tutti a far la fila davanti alle bancarelle che sfoggiano tonni e quarti di bue appesi ai ganci delle macellerie e delle pescherie.

Poi, al calar sole, lentamente si trasforma. Giusto il tempo di abbassare le saracinesche, di ritirare la merce e il più antico mercato di Palermo diventa il più grande supermercato della droga in Sicilia. Hashish, cocaina e marijuana prendono il posto di frutta e verdura. Qui, da qualche tempo, una fetta degli affari è in mano a criminali stranieri, primi tra tutti i nigeriani. Una novità che non è piaciuta a molti.