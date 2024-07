“Da consumatore storico di eroina ho cominciato a guardarmi intorno”, racconta Luca. “È così che sono arrivato al fentanyl”. L’uomo si è procurato pillole e spray nasale da un amico, che a sua volta li aveva rubati a un parente, paziente oncologico. Tuttavia, è rimasto deluso: “Una persona come me che ha sviluppato una tolleranza alta agli oppiacei ci fa poco in termini di sballo con i preparati farmacologici di fentanyl”, dice. “Il problema nasce quando è usata per tagliare l’eroina. Lì la cosa si fa pericolosa”.

Negli Stati Uniti la strage da fentanyl è stata definita la peggiore emergenza sanitaria dal dopoguerra. In Europa le cose vanno diversamente. Gli ultimi dati disponibili del 2021 parlano di 137 morti per overdose, soprattutto nei paesi Baltici e in Germania. L’Italia quasi non compare nelle statistiche, ma questo non significa che il fentanyl non circoli.

Molti cominciarono quindi ad assumere fentanyl in modo inconsapevole, e questo ha fatto precipitare le cose. Nel 2023 75mila persone sono morte per overdose di fentanyl.

Il fentanyl crea dipendenza in pochi giorni. Come dice uno studio del Massachusetts general hospital, l’abuso della sostanza “ferma la respirazione prima che i pazienti perdano coscienza. Sono sufficienti 2-3 milligrammi per uccidere qualcuno”. L’epidemia di morti da fentanyl ha colpito soprattutto gli Stati Uniti: tra la fine degli anni Novanta e il 2022 ci sono state quasi un milione di overdose mortali. All’inizio uno dei problemi era rappresentato dalla pressione delle aziende farmaceutiche sui medici perché prescrivessero il più possibile la sostanza. Il fentanyl era di facile accesso, costava poco e questo ha fatto aumentare il suo uso. Poi sono arrivati i cartelli messicani, che hanno cominciato a usare il fentanyl prodotto e importato dai laboratori cinesi per tagliare eroina e altre sostanze destinate al mercato statunitense.

Nel 2018 il Fentanyl, un oppioide sintetico più potente dell’eroina, ha causato la morte per overdose di oltre 32mila persone negli Stati Uniti. La Cina è stata indicata dalle autorità statunitensi come principale fornitore del farmaco.

“In provincia di Venezia lo conosciamo da quasi dieci anni”, rivela Mauro, 42 anni. La prima volta che l’ha usato è stato a Mestre nel 2016, quando ha cominciato a circolare eroina tagliata con fentanyl. Il prezzo era alto – ottanta euro al grammo contro una ventina dell’eroina – ma la sostanza era talmente forte che ne serviva pochissima perché facesse effetto. Sul lungo termine si risparmiava. “L’ho usata per un paio d’anni ed è stato terribile”, continua Mauro. “Il fentanyl, oltre ai dolori fisici, ti toglie il fiato, sembra di non respirare. Il problema era anche l’astinenza, si presentava in tempi brevi e con sintomi sempre più forti. Una cosa ingestibile”.

Nel 2018 Mauro è stato arrestato e dice che è stata la sua fortuna perché il fatto di stare in carcere l’ha costretto a smettere. “Non so che fine avrei fatto”, prosegue. “Ho amici che hanno avuto un’overdose, e c’è chi è morto. In quei casi si è parlato di decessi per eroina, ma sicuramente alcuni sono stati causati da eroina tagliata con il fentanyl. Semplicemente non c’erano i mezzi per rilevarlo”.

Nel 2017 un uomo è stato trovato morto a casa sua a Milano. La causa è stata attribuita a un’overdose di eroina, ma un anno e mezzo dopo l’Istituto superiore di sanità l’ha individuata nell’ocfentanil, un derivato del fentanyl. È stato il primo decesso ufficiale in Italia di questo tipo. Nel 2018 si è verificato un episodio simile: nel corpo di un uomo morto in provincia di Varese è stato trovato del furanilfentanil, un altro derivato del fentanyl. Anche per lui inizialmente si era parlato di overdose di eroina.

In Italia, insomma, il fentanyl era usato per tagliare l’eroina già prima della pandemia. Il sistema di allerta non funzionava, nei laboratori mancava la strumentazione per individuare la sostanza. “A oggi non abbiamo neppure idea di quanti morti da fentanyl siano effettivamente avvenuti”, denunciava nel 2018 Ernesto De Bernardis, medico esperto di dipendenze.