Tra Washington e Pechino è in corso anche la guerra degli oppioidi

Le aziende cinesi non vendono solo il Fentanyl, ma anche una varietà di agenti chimici legali e prodotti parafarmaceutici. Di conseguenza non possono essere paragonate ai laboratori clandestini per la produzione dell’eroina o agli stabilimenti per la raffinazione della cocaina, spesso situati in aree remote e sorvegliati da milizie private.

Secondo un’inchiesta del New York Times pubblicata il 16 ottobre, in Cina operano tra le 160mila e le 400mila aziende chimiche “in modo legale, illegale o ambiguo, una stima così ampia che oltre alle dimensioni enormi dell’industria riflette la carenza di informazioni”.

Una serie di studi recenti dimostra che il commercio di questo genere di farmaci avviene spesso via internet. L’agenzia degli Stati Uniti per l’applicazione delle politiche sulle droghe (Dea) ha scoperto il ruolo della Cina nel 2015, individuando un commerciante cinese che si presentava con il nome di Li Li per vendere il Fentanyl attraverso annunci online e sui social network.

Commercio online Washington ha invitato energicamente Pechino a combattere il commercio illegale del Fentanyl, in cui la Cina ha però negato di avere un coinvolgimento rilevante. In un tweet pubblicato il 23 agosto, il presidente Donald Trump ha accusato il suo collega cinese Xi Jinping di non fare abbastanza per ostacolare il flusso di oppioidi sintetici dalla Cina verso gli Stati Uniti.

Il 7 novembre la Cina ha emesso pesanti condanne nei confronti di nove trafficanti di farmaci che avevano venduto l’oppioide Fentanyl ad alcuni acquirenti statunitensi. In molti sono convinti che le sentenze siano una sorta di ramoscello d’ulivo offerto da Pechino a Washington nel contesto delle trattative per la guerra commerciale in corso.

I farmaci cinesi sono spediti come prodotti parafarmaceutici o nascosti all’interno di spedizioni di prodotti chimici. Studi recenti mostrano che i farmaci illegali possono essere trasportati dai corrieri tradizionali. Questo significa che il servizio postale degli Stati Uniti, consegnando il Fentanyl prodotto in Cina direttamente nelle case, potrebbe essere la più grande rete mondiale di trasporto della droga.

Considerando le dimensioni e la complessità delle industrie chimiche e farmaceutiche cinesi, il cui profitto annuo è stimato nell’ordine dei cento milioni di dollari, non è facile per le autorità monitorare e prevenire il commercio illegale.

Non è ancora chiaro se le sentenze emesse il 7 novembre daranno nuovo slancio alla collaborazione tra i due paesi, rafforzando la fiducia reciproca nel negoziato in corso per risolvere la disputa commerciale.

In ogni caso il fatto che le autorità cinesi abbiano effettuato gli arresti basandosi su un’informazione comunicata nel 2017 dal dipartimento per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti dimostra un certo miglioramento nella cooperazione tra Washington e Pechino.

Tuttavia un alto ufficiale della commissione cinese per il controllo sui narcotici ha precisato che le sentenze non hanno alcun legame con la guerra commerciale tra la Cina e gli Stati Uniti. Le autorità cinesi hanno ripetutamente negato che il loro paese sia il principale produttore del Fentanyl venduto sul mercato nero degli Stati Uniti e in arrivo anche attraverso la frontiera con il Messico.

Il Fentanyl è stato sintetizzato per la prima volta nel 1960 e approvato per uso medico negli Stati Uniti nel 1968. Attualmente è usato come anestetico durante le operazioni chirurgiche d’emergenza o per alleviare le sofferenze dei malati di cancro. Assunto a scopo ricreativo (spesso insieme all’eroina) ha un fortissimo effetto sedativo e provoca allucinazioni. Essendo sintetico è più facile da produrre rispetto all’eroina, che richiede la raffinazione del papavero da oppio in una polvere bianca. Inoltre è molto più economico rispetto all’eroina pura. Per questo oggi è la droga più popolare nelle comunità povere degli Stati Uniti, dove si registra la maggior parte dei casi di overdose.

Enorme giro d’affari

Il 1 maggio, probabilmente a causa delle pressioni arrivate da Washington, la Cina ha inserito il Fentanyl e le sostanze derivate in una lista di farmaci controllati, impegnandosi a vigilare con più attenzione. Ma al contempo Pechino ha ribadito che le sue aziende farmaceutiche non sono tra i principali produttori del Fentanyl venduto sul mercato nero statunitense.

Di recente Liu Yuejin, vicecommissario dell’agenzia per il controllo sui narcotici del ministero della pubblica sicurezza cinese, ha citato una statistica delgoverno statunitense secondo cui dei 537 chili complessivi di sostanze derivate dal Fentanyl sequestrati dalle autorità statunitensi tra l’ottobre 2018 e il marzo 2019, appena sei provenivano dalla Cina. La stessa statistica indica che gran parte della droga sequestrata proveniva dal confine meridionale degli Stati Uniti con il Messico. Inoltre Liu ha smentito le notizie secondo cui le aziende cinesi avrebbero l’abitudine di spedire il Fentanyl in Messico per nasconderne la reale origine.