Alle 9.30 di uno dei primi sabati di luglio il maestrale a Cagliari si sente appena. Il cielo è sgombro di nuvole, i temporali previsti sono rimasti a nord. La città si è svegliata da poco, mentre i primi passeggeri salgono sul 3P. L’autobus parte dal quartiere centrale San Benedetto per raggiungere il Poetto, ovvero la spiaggia cittadina, dieci chilometri di mare che si allungano tra il capoluogo sardo e il comune di Quartu Sant’Elena.

Un buon punto di osservazione per capire cosa sta ripartendo e come, con quali difficoltà, come le persone sono uscite dall’isolamento, con quali speranze e quali paure. Tenendo presente un dato importante per la Sardegna: a giugno, secondo il sindacato balneari, la regione ha registrato il calo più pesante in Italia per quanto riguarda le presenze sull’isola, l’80 per cento in meno rispetto al 2019.

A bordo del 3P si vedono mascherine e infrandito, qualche ombrellone e borse frigo: ci sono per lo più mamme e bimbi, signore pensionate, bagnanti solitari. I posti sono alternati: sui seggiolini gli adesivi rossi segnano i divieti imposti per evitare la diffusione del nuovo coronavirus. Alla rotonda dello stadio Amsicora, quello dello scudetto del 1970, è quasi mare: ancora un quarto d’ora e c’è la prima delle fermate sulla via delle Saline.

Pochi turisti

Dalla fermata al lungomare senza auto sono appena cento metri. Le piste per ciclisti, pattinatori e runner sono separate dalla sabbia da passerelle in legno. A destra, sotto il promontorio che tutti qui conoscono come la Sella del diavolo, il porticciolo Marina Piccola e i suoi ristoranti: un primo e acqua a dieci euro, si legge sulla lavagna sul marciapiede. Nel parcheggio di lato c’è ancora qualche posto libero, mentre continuano ad arrivare le famiglie.

Ad aspettarle, all’ombra degli alberi, c’è Ibrahim, circa cinquant’anni, del Bangladesh. Vende soprattutto dei parasole. Ha poca voglia di parlare. Teme molto i controlli: “Vengo qui solo sabato e domenica, mentre gli altri giorni sono nella zona degli ospedali”. Da metà giugno – con le riaperture e il caldo – sono tornati anche gli ambulanti carichi di asciugamani, palloni, papere gonfiabili. Anche loro, così come le donne senegalesi che fanno le treccine, si aggirano guardinghi.

Al bar sul porticciolo, alle 10, il via vai dei camerieri si confonde con il rumore delle tazzine e delle sedie di alluminio spostate da una parte all’altra. Ci sono tante persone, soprattutto anziani. Francesca e Paola, entrambe di più di settant’anni, chiacchierano. “Vivo a Cagliari, mi ha accompagnato mio marito”, dice Francesca. “Vengo un giorno sì e uno no, due ore e vado via. Sto qui perché ci sono pochi bambini ed è pulito, ma non ho ancora fatto il primo bagno”. Cappello e occhiali da sole, le fa eco Paola, arrivata da Monastir – venti chilometri a nordovest – in autobus: “Qui è riparato nelle giornate di vento, si sposteranno in tanti durante la mattinata. Ma finora le distanze sono rispettate”.