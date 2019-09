Prove tecniche di ribellione ambientalista in Italia

“A 21 anni, nel 1991, ho capito che il mondo stava andando a rotoli. Scoprii cosa stava succedendo dal punto di vista ambientale, economico e sociale. Studiavo teatro, ma cambiai strada, iscrivendomi alla facoltà di scienze forestali e ambientali. Mi sembrava avesse più senso”.

Dopo un master, un dottorato, l’insegnamento come tutor all’Imperial college di Londra e varie collaborazioni con la Commissione europea, convinto anche da un articolo del quotidiano britannico The Guardian, Marco Bertaglia si è trovato a essere da un giorno all’altro il primo attivista italiano di Extinction rebellion, il movimento ambientalista nato nel Regno Unito nell’autunno del 2018. Bertaglia e gli altri lo chiamano semplicemente Xr.

Xr ha tre obiettivi, e definirli ambiziosi è dire poco. Primo: i governi devono dichiarare l’emergenza ecologica e climatica, abbandonando politiche dannose per l’ambiente e collaborando con i mezzi d’informazione per comunicare a cittadini e aziende come prepararsi al cambiamento. Secondo: devono agire immediatamente per contrastare il collasso della biodiversità e portare allo “zero netto” le emissioni di gas serra entro il 2025. Terzo: le scelte devono essere valutate da un’assemblea di cittadine e cittadini in base al principio della democrazia deliberativa (com’è stato per l’aborto in Irlanda, per esempio).

Non violenza e inclusione

A sostenere questi obiettivi ci sono una serie di valori che gli attivisti condividono e che sono gli stessi di Rising up!, il movimento britannico da cui provengono molti dei fondatori di Xr. “Impariamo da altri movimenti e contesti, così come dalle nostre esperienze”, scrivono sul loro sito per presentarsi, rivendicando anche il ruolo dell’inclusione, della non violenza e del rifiuto di ogni gerarchia nell’organizzazione. Tutto questo sta cambiando la vita di centinaia, ormai migliaia, di cittadine e cittadini, ricercatrici, politici, insegnanti e studenti, pronti ad abbracciare la disobbedienza civile, a mettere in atto blocchi stradali o die-in, ovvero sit-in in cui tutti si sdraiano per terra in un luogo pubblico fingendosi morti. Lo stanno facendo anche in Italia, dove il movimento ha cominciato a muovere i suoi primi passi all’inizio di quest’anno. Ci sono gruppi in grandi città come Milano e Bologna, ma anche in piccoli centri come Mestre.

Come gli attivisti degli altri paesi, anche quelli italiani hanno fatto proprie delle parole d’ordine che aiutano a cogliere un aspetto fondamentale di Xr, un elemento di discontinuità rispetto ad altre esperienze di lotta: “We avoid blaming and shaming”, evitiamo di incolpare e giudicare. “Proviamo rispetto per chiunque, anche per coloro che non la pensano come noi: rispettiamo i funzionari in divisa, il governo e le istituzioni, nonostante l’inazione riguardo alla crisi ecologica e climatica”, si legge a proposito del loro modus operandi. Chi aderisce a Xr prende “le distanze da ogni forma di odio e di violenza” e cerca di “mobilitare il 3,5 per cento della popolazione per ottenere un cambiamento di sistema”.

“La maggior parte del mio tempo è dedicata al movimento”, racconta Bertaglia su un regionale diretto al lago Maggiore. Spiega di non ricevere soldi da Xr, “e del resto sono davvero in pochi ad avere un rimborso spese minimo, e solo all’estero”. Non è un partigiano dell’economista e filosofo francese Serge Latouche, ma dice: “Sono entrato in una fase di decrescita, il che significa che ho ridotto le spese prendendo una casa più piccola per la mia famiglia, vendendo il camper e coltivando la mia terra”. Aggiunge che “quando ho cominciato il mio percorso, quasi trent’anni fa, ero un radicale in un’epoca in cui era difficile esserlo. Oggi è diverso, sta cambiando tutto, gli esperti governativi e le Nazioni unite dicono cose che la comunità scientifica ripete da decenni. Bisogna cambiare tutto, stravolgere il nostro modo di muoverci, vestirci e mangiare”.