A Napoli non c’è spazio per i rom

Scala di cuori servita dal quattro al nove, senza pinelle né jolly. Non si lascia a terra una mano del genere, per nessun motivo. Così, mentre gli altri giocatori si avvicinano al furgone che ha portato gli aiuti alimentari, Damir si alza sbuffando. “Non guardarmi i punti, eh?”, dice sorridendo. Poi appoggia sul tavolo le carte che hanno sul dorso il logo di una catena di supermercati e si mette al lavoro con gli altri per scaricare i pacchi con la pasta e il latte.

Sono in viale della Resistenza a Scampia. Il Comparto 12 è un lotto costituito da tre aree, all’interno ci sono la stazione dei carabinieri, la sede della municipalità e l’auditorium del quartiere. È in quest’ultimo spazio che vivono da circa un mese sessanta rom, dopo che le baracche del campo di via Cupa Perillo in cui abitavano sono state distrutte da un incendio divampato in un pomeriggio arido di fine agosto. È una soluzione d’emergenza, il comune di Napoli ha annunciato l’allestimento di una tendopoli nella caserma Boscariello, nel vicino quartiere di Miano, dove dovrebbero trasferirsi insieme ad altre duecentocinquanta persone che sono rimaste nel campo dopo l’incendio. Ma anche questo spostamento è temporaneo, visto che i rom nella caserma dovrebbero rimanere solo per tre mesi.

L’intero insediamento di Cupa Perillo è stato nel frattempo dichiarato inabitabile dall’Arpac e dall’Asl, che ha segnalato la “grave situazione igienico sanitaria” e “le precarie condizioni di vita dei suoi abitanti, che tendono ad aumentare ulteriormente il grado di pregiudizio verso la popolazione rom da parte dei cittadini”. Per Arpac e Asl c’è bisogno di una bonifica dell’area, specie dopo il rogo che ha aumentato la presenza di gas inquinanti come benzene e ossidi di azoto.

Una domenica tra le fiamme

Per capire come siamo arrivati fino a qui, bisogna però fare un passo indietro. Sono le due del pomeriggio di domenica 27 agosto quando Damir e i suoi familiari si accorgono dell’avanzare delle fiamme. Secondo loro, l’incendio divampa in un terreno vicino al campo di Cupa Perillo, appiccato da un contadino che vuole bruciare rovi ed erbacce. A causa del vento, però, le fiamme si propagano a gran velocità. Le baracche cominciano a bruciare, seguite da alcune auto. La gente urla e scappa, Damir si precipita per tirar fuori le bombole del gas dalle abitazioni. Ci riesce, ma nel frattempo il fuoco raggiunge un’area di rifiuti e sterpaglie dove sono state buttate altre bombole, usate e mai smaltite.

Cominciano le esplosioni, saltano in aria anche le automobili. La cenere che cade dal cielo accende nuovi focolai a decine di metri l’uno dall’altro. A Damir e agli altri abitanti del campo non resta che mettersi in salvo sugli stradoni di Scampia. “Al telefono i vigili urbani ci dicevano che l’incendio l’avevamo causato noi e perciò non li riguardava”, racconta S., così spaventato da chiedere di non scrivere il suo nome per intero. Pompieri e carabinieri invece rispondono, ma c’è da aspettare: e così il tempo passa e le fiamme avanzano.