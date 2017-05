Due settimane in Angola, paese di diamanti, petrolio e miseria

Prima di Luanda: cimiteri di navi (l’arrivo)

Il celeste diventa sabbia bianca, una linea che si allontana a 45 gradi dall’ala in alluminio e fibra. Provi a mettere a fuoco: due, tre e altri ancora, lungo la riva. Relitti arenati, ponti, paratie e carene di nero e rosso rovesciate sopra la linea dell’acqua: l’Angola si preannuncia così al viaggiatore, prima ancora che dall’aereo sia possibile scorgere la baia di Luanda.

Della “spiaggia delle navi morte” si dice sia uno dei più grandi cimiteri d’Africa. Difficile sapere perché siano state abbandonate proprio qui. Possibile non fossero più in regola con le assicurazioni e che siano state arenate a una distanza di sicurezza dal porto di Luanda. Un mistero sotto il sole tropicale.

Per raggiungere la spiaggia via terra si percorre la strada che da Luanda punta a nord, verso Caxito. Poi una traversa a sinistra e tre chilometri in direzione dell’Atlantico, fino al cimitero delle navi. Non l’unico, in Angola: il “Palacio de ferro”, un edificio giallo canarino attribuito anche a Gustave Eiffel, sarebbe stato montato a Luanda con i materiali trafugati da un mercantile francese finito sulle dune della Skeleton coast. Pare fosse diretto dall’altra parte dell’Africa, in Madagascar.

Isole di terra rossa (1° giorno)

Distesa di baracche calpestate da un gigante. Blu, azzurro, rosa e sabbia: sono i tetti multicolori delle musseques, i quartieri della miseria, legno, stracci e lamiere di alluminio corrugato. Scorrono lungo la pista dell’aeroporto che commemora l’insurrezione contro i portoghesi, 4 febbraio 1961.

A delimitare i quartieri strade di terra rossa, percorse da camion e motociclette che navigano tra isole di baracche impenetrabili: sono attaccate l’una all’altra e non si passa. Spezzano il ritmo le tribune di un impianto sportivo. Sediolini gialli su grigio cemento. È lo stadio dell’Inter Luanda, una delle squadre di calcio della capitale. Ha 40mila posti ma in strada le magliette dei bambini sono quasi tutte rosse e nere: i colori del Primeiro d’Agosto, la squadra delle forze armate, nata il 1° agosto 1977, in piena guerra civile.

Sera sulla Marginal (2° giorno)

La prima tappa per lo straniero che arriva a Luanda è la Marginal, il lungomare. Simbolo di una capitale che, 15 anni dopo la fine del conflitto civile, sogna di diventare Dubai. Visione, propaganda, illusione. Il boom petrolifero, con il barile a 160 dollari, appartiene al passato. Te ne accorgi passeggiando sotto la Fortaleza di São Miguel, costruita a difesa del porto dal governatore portoghese Paulo Dias de Novais. Dopo il tramonto, ragazzini in ciabatte si inseguono, spingono, urlano ai suv. Poi ridono e scompaiono tra le palme e l’Atlantico, lungo la ciclabile disegnata sette anni fa, cartolina di una Luanda tutta nuova.

Eppure la Marginal, il lungomare più ricco e scintillante d’Africa, ha perso molte delle sue luci. I generatori, cubi di grate e cemento a pochi metri dall’oceano, ne tengono accese solo alcune. Viene e va in cima al grattacielo la scritta rossa e bianca di Sonangol, la compagnia petrolifera di stato, snodo della ricostruzione economica dell’Angola affidata ora a Isabel, la figlia del presidente José Eduardo dos Santos. Accanto ai neon, però, incombono sagome scure che sembrano fantasmi. Come uno dei grattacieli più alti, scheletro di cemento piazzato a metà dei due chilometri di passeggiata.

“Dovrebbe ospitare solo uffici ma i lavori vanno avanti piano, non è più come qualche anno fa”, dice Vicente Cabral, avvocato nella cidade baixa che fa jogging lungo la Marginal. Non abita lontano: sta nel quartiere di Alvalade, dove di sera le lampadine sono accese. Lunedì e mercoledì per la verità non è andata così, ma vuoi mettere rispetto alle musseques. “Lì ci vivono i figli dei profughi arrivati dalle campagne durante la guerra”, spiega José Lukamba, che lavora come guardia privata sul lungomare ma nelle baracche di legno e lamiera c’è nato: “Nelle periferie la corrente e pure l’acqua mancano da tre settimane”.

È l’altra faccia dell’Angola ex tigre africana. Dopo la guerra civile, con il petrolio e i diamanti al servizio di un progetto di sviluppo, il paese aveva cominciato a cambiare e preso velocità. Il prodotto interno lordo era cresciuto ogni anno con tassi a due cifre, sia pur partendo da un livello tra i più bassi al mondo. Poi però c’è stato il crollo del prezzo del greggio, passato nell’arco di due anni da 160 a 55 dollari al barile. Della crescita vorticosa sono rimasti progetti imponenti e costosi. Come la diga idroelettrica di Lauca, 400 chilometri a est della capitale lungo il fiume Kwanza, l’opera di ingegneria civile e meccanica più grande nella storia dell’Angola.

Per realizzarla sono stati preventivati investimenti per cinque miliardi di dollari. João Manuel Gonçalves Lourenço, il generale che ad agosto dovrebbe succedere a Dos Santos, ha promesso di portare l’elettricità nelle case di cinque milioni di angolani. Accanto al suo volto sorridente sulle pareti dei palazzi, stella gialla in campo rosso e nero, c’è il logo del Movimento popular de libertação de Angola (Mpla) e la scritta “Com o povo, rumo a vitoria”. Tradotto: con il popolo fino alla vittoria, ripartendo dalle dighe.

Oltre a Lauca, quelle di Cambambe e di Capanda, parte di un piano da 20 miliardi che entro il 2025 mira a garantire una potenza installata di novemila megawatt. Ma il problema, ora, potrebbero essere proprio i soldi. Lo schema prevede partenariati pubblico-privato e finanziamenti con buoni del tesoro. “L’obiettivo è riaccendere l’Angola, cominciando dalla Marginal e dall’Ilha do Cabo, con le discoteche dei vip dall’altra parte della Baia” dice Lukamba: “Prima o poi magari toccherà anche alle musseques”.