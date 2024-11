C’è una targa di marmo che accoglie chi entra nel complesso di case popolari tra viale Lombardia, via Porpora e via Lulli, a cinque fermate di metropolitana dal Duomo di Milano. “Nel centenario del II quartiere operaio”, recita la scritta del 2009, “gli abitanti tutti e la Società umanitaria ne riaffermano i principi di socialità e integrazione, da sempre cuore pulsante di queste case”. In queste parole si respira lo spirito socialista delle prime lotte per il diritto alla casa in città: all’epoca la popolazione di Milano era in espansione vertiginosa per la crescita industriale, e per lavoratrici e lavoratori la crisi abitativa – fatta di scarsità e prezzi inarrivabili – era perfino peggiore di quella attuale.

Cento anni dopo, uno spirito simile sembra animare i progetti di edilizia sociale che si propongono come soluzione alla drammatica crisi abitativa che investe Milano, in cui lo stipendio medio, circa 1.800 euro, non basta ad affittare un monolocale al capolinea della metropolitana. Il progetto – rilanciato nel nuovo piano casa presentato dal comune lo scorso 21 ottobre – prevede migliaia di appartamenti a prezzi calmierati per lavoratrici e lavoratori. Dove un secolo fa le ultime scoperte infettivologiche portavano a esaltare la salubrità delle case popolari, oggi si parla di efficienza energetica e sostenibilità; se la Società umanitaria includeva nei suoi quartieri delle biblioteche, in quelli di oggi si prevedono spazi di coworking. Anche per questo, ma non solo, il quartiere Lombardia-Porpora-Lulli è un ottimo punto di osservazione per capire le proposte portate avanti dal settore pubblico nell’affrontare la crisi. Delle sue cause – dovute in larga misura alla mano libera lasciata per decenni al privato – abbiamo già parlato .

“Vedi lì, al civico 47: nel 2020 sono comparse delle crepe strutturali di vari centimetri, hanno sgomberato tutti gli appartamenti, e da allora è rimasto vuoto, con i fessurimetri sulla facciata”. Gianfranco è un fotografo in pensione, durante il primo lockdown si è unito alle brigate volontarie che distribuivano prodotti alimentari alle persone vulnerabili o non autosufficienti. I lockdown sono finiti e la distribuzione è andata avanti grazie all’associazione Mutuo soccorso Milano, che ora affitta anche un magazzino in uno dei seminterrati del complesso: un sabato di ottobre, un’ora prima dell’apertura, molti abitanti già gironzolano nei pressi della serranda abbassata.

Nonostante l’origine storica e la generosità architettonica, questo quartiere è per molti versi un esempio tipico delle case popolari milanesi, lontano dagli stereotipi che li vogliono in mano a oscure cosche o a minacciose schiere di occupanti. Otto abitanti su dieci sono anziani in condizioni di povertà, spesso residenti da decenni; pagano tra i sessanta e i centottanta euro al mese, un terzo della loro pensione. È tipico anche per un’altra ragione: cade a pezzi.

Gli abitanti che mi vedono prendere appunti mi guardano spesso con diffidenza. C’è chi mi crede un ispettore del comune o della regione, e mi intima a male parole di andarmene; e c’è chi, per la stessa ragione, mi insegue nella speranza di riuscire finalmente a parlare con qualcuno di un ascensore fermo, di una scala a rischio crollo, di un soffitto da cui da mesi piove. La spiegazione di Gianfranco prosegue: lì ci sono 25 appartamenti chiusi perché le scale sono instabili. Là, nel 2023, il tetto è andato a fuoco. La proprietà – l’Aler, l’ente regionale per le case popolari, che possiede metà del complesso – non ha neanche accennato a ripristinarlo; però la scorsa estate hanno inaspettatamente installato una recinzione che costringe chi non cammina bene a fare il giro di tre isolati per poter uscire dal quartiere. Sono anche comparsi dei nuovi citofoni, spesso collegati ad appartamenti con porte e finestre bloccate con lamiere elettrosaldate. La lista è lunga, integrata dalle puntualizzazioni di un drappello di abitanti che ci segue. I portoni non si chiudono. Una cantina è crollata. Una grondaia perde da anni, ora piove dentro. E ancora, e ancora, e ancora. Quando arrivano gli altri volontari di Mutuo soccorso Milano per cominciare la distribuzione abbiamo visto solo due edifici su otto.

“A Milano i soggetti pubblici possiedono quasi l’8 per cento degli immobili”, mi spiega a Bruxelles, in Belgio, Pierfrancesco Maran, oggi europarlamentare del Partito democratico ma fino a pochi mesi fa assessore alla casa del capoluogo lombardo. “Non è il 60 per cento di Vienna, in cui la pubblica amministrazione è in grado di influenzare i prezzi del mercato, ma non è poco”. Il fenomeno delle occupazioni – riemerso pretestuosamente per danneggiare la candidatura al parlamento europeo di Ilaria Salis, attivista arrestata a Budapest, in Ungheria, e poi eletta tra le file di Alleanza verdi e sinistra– incide solo su una quota minima del totale. Molto più significativa è la quantità di alloggi – quasi 15mila – che sono sfitti perché inabitabili, come, appunto, nel caso del secondo quartiere della Società umanitaria.

Il problema, sostiene Maran, è doppio. Da una parte, “il sistema delle case popolari non è finanziato dallo stato, ma è tutto a carico del comune e della regione, che non hanno le risorse per ristrutturare”. Dall’altra, le case popolari si rivolgono a una fascia di popolazione per cui si usano parole come “a rischio”, “fragile”, “in difficoltà”: una categoria molto più ristretta di quella che ora non riesce a permettersi di abitare a Milano, che ormai include lavoratori con anni di carriera alle spalle, professionisti, funzionari pubblici. È di qualche mese fa, per esempio, la notizia che l’Atm, l’azienda dei trasporti locali, non riesce a trovare trecento conducenti perché lo stipendio che offre non è sufficiente per vivere in città.

Queste due categorie corrispondono più o meno ai destinatari dei due tipi di politiche abitative di cui si discute a livello pubblico. Per i primi si parla di case popolari, che richiedono affitti molto bassi e si rivolgono a chi ha un reddito lordo sotto i 16mila euro; per i secondi, la cosiddetta “fascia grigia” che guadagna più di 16mila e meno di 40mila euro l’anno, esiste l’housing sociale (o a canoni calmierati), il cui costo è inferiore al prezzo di mercato ma non irrisorio (per un quadrilocale si arriva facilmente a 700 euro al mese). Questa fascia comprende chi in città ha un reddito intorno alla media: infermieri e professoresse universitarie, impiegati e poliziotte e professionisti, in una condizione diversa da quella dei disoccupati o degli anziani senza contributi pensionistici, ma non per questo meno grave. Una delle idee del comune per risolvere i due problemi è vederli come un problema solo.