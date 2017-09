Parliamo di demisessualità

Mia figlia adolescente ci ha appena rivelato di essere gay. Noi le abbiamo detto che le vogliamo bene e la sosteniamo in tutto. Come faccio, da madre eterosessuale cisgender, a fare in modo che riceva buoni consigli sul sesso? Non voglio che impari dagli altri ragazzini o dal porno. Conosci qualche buon libro sessualmente progressista per adolescenti lesbiche?

“Mi piacerebbe che tutti i genitori avessero questo atteggiamento nei confronti dello sviluppo sessuale dei figli, indipendentemente dall’identità di genere e dall’orientamento sessuale”, dice Peggy Orenstein, autrice di Girls & sex: navigating the complicated new landscape. “I giovani, in particolare le femmine, hanno bisogno di poter parlare in modo aperto e sincero di etica sessuale, includendo questioni come il piacere, il rispetto, la capacità decisionale e la reciprocità, perché altrimenti li lasciamo in balia dei messaggi che ricevono dall’industria dell’intrattenimento, quella generalista come quella ‘per adulti’”.

Il libro di Orenstein – lettura indispensabile per chiunque abbia una figlia, ma anche un figlio – è un’ottima risposta a chi chiede programmi di educazione sessuale esaurienti che pongano l’accento sul dare e ricevere piacere. In assenza di un’educazione sessuale che insegni alle femmine a non considerarsi come semplici strumenti del piacere altrui, ma individui autonomi che hanno diritto al piacere sessuale – in compagnia o da sole – le ragazze finiscono per fare un sacco di sesso sì consensuale, ma anche pessimo.

Ciò detto, Middle, può confortarti una delle lezioni principali che si ricavano dallo studio di Orenstein: le femmine bisessuali e lesbiche hanno un vantaggio rispetto a quelle eterosessuali.

“Per alcuni aspetti, sapendo che sua figlia è gay, Middle può stare più tranquilla”, dice Orenstein. “Le ragazze lesbiche e bisessuali con cui ho parlato per il mio libro mi dicevano che per loro era una grande liberazione poter ‘abbandonare il copione’ (il copione che porta dritte al rapporto sessuale) e creare incontri realmente appaganti. Mi sono fatta l’idea che le ragazze eterosessuali, ma anche i maschi, avrebbero molto da imparare dai loro coetanei gay e bisessuali. E non intendo guardando due ragazze solitamente etero pomiciare in discoteca per il piacere dei maschi”.

Visto che le femmine gay e bisessuali non possono ricorrere automaticamente al rapporto penetrativo, e non hanno sottomano un maschio alle cui esigenze/al cui pene/al cui ego la società abbia insegnato a dare la precedenza, le ragazze queer hanno incontri sessuali più paritari, e non a caso più appaganti.

“Tra le ragazze è più comune misurare la propria soddisfazione con il metro del piacere altrui”, dice Orenstein. “Ragion per cui da quelle eterosessuali senti dire cose come ‘Io sono sessualmente soddisfatta se lo è lui’. Gli uomini, per contro, sono in genere più portati a misurare la soddisfazione in base al proprio orgasmo. Ma l’investimento femminile nel piacere altrui rimane invariato indipendentemente dal sesso del partner. Motivo per cui il divario che osserviamo tra gli eterosessuali (il 75 percento degli uomini dichiara di venire regolarmente durante il rapporto sessuale, contro il 29 percento delle donne) scompare del tutto tra persone dello stesso sesso. Le giovani donne con una partner femmina hanno la stessa percentuale di orgasmi dei maschi eterosessuali”.

Quanto a risorse valide e sessualmente progressiste per adolescenti di qualsiasi identità e orientamento, Orenstein ha alcuni ottimi consigli.

“Sono una grande fan del libro di Heather Corinna S.E.X.: the all-you-need-to-know sexuality guide to get you through your teens and twenties”, dice Orenstein. “Lei è anche l’autrice del sito Scarleteen.com, che è favoloso. Altri siti esaurienti, progressisti e scientificamente affidabili sono Sexetc.org e Goaskalice.columbia.edu. E magari Middle può pensare di regalare a sua figlia un abbonamento a OMGYes.com, un sito esplicito (ma non osceno) che insegna la scienza del piacere femminile. Infine, penso che qualunque donna – ma anche chiunque abbia fatto sesso con una donna o speri di farlo – debba leggere Come as you are di Emily Nagoski. Anche se pensate di sapere tutto, questo libro vi trasformerà la vita sessuale”.

***