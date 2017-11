Questione d’età

Sono un gay di 31 anni che ne dimostra 45. Quasi sempre gli uomini a cui interesso mi dicono molto esplicitamente di desiderare un qualche tipo di rapporto padre-figlio. Mi chiamano “daddy” perfino quelli più vecchi di me. Io cerco di non giudicare, ma è una cosa che mi ripugna. Le persone che hanno gusti sessuali non convenzionali di solito se li vivono in modo rispettoso, verificano che ci sia consenso e comunque chiedono il permesso. Perché in un gioco di ruolo incestuoso io non vengo trattato con lo stesso rispetto? E da dove viene questo fenomeno? Sono stati tutti molestati dal padre?

Frena, DADDI. Così come gli omosessuali maschi che si definiscono o chiamano il partner “figlio” non intendono “minorenne” e non sognano di stuprare bambini, quelli che si definiscono o chiamano il partner “daddy” non intendono “padre biologico” e non sognano rapporti incestuosi. “Daddy” è un titolo onorifico che erotizza un divario percepito di età o di esperienza; indica autorità e predominio sessuale, non paternità e perversione incestuosa. Se sentirti chiamare “daddy” ti ammoscia devi dirlo, e il partner deve smetterla all’istante. Ma non partire dal presupposto che a tutti quelli che ti chiamano “daddy” piaccia l’incesto e/o che siano stato molestati dal padre, perché nel 99,99 percento dei casi non è così. Vedila così, DADDI: quando una donna etero chiama il suo uomo “bimbo” nessuno pensa “ODDIO! Questa stupra i bambini!”. Quando un maschio etero dice di aver rimorchiato una “bella figliola” nessuno pensa che la bellezza in questione faccia la quarta elementare. Quando il vicepresidente Mike Pence chiama sua moglie “mamma”, nessuno pensa… vabbe’, forse Pence non è l’esempio migliore (è chiaro che non è normale). Ma il punto rimane: i nomignoli – nella vita di tutti i giorni come a letto – non vanno presi alla lettera.

Sono un bisessuale quarantenne. Sto con mia moglie — 33 anni, anche lei bisessuale — da tre anni, e un anno fa ci siamo sposati. Quando ci siamo conosciuti, mi ha detto chiaramente che aveva un relazione stabile (più di tre anni) con un “papi” più anziano. Sei mesi dopo ho capito che il “papi” era il suo capo nonché socio in affari. Lui è sposato, e la moglie non sa niente. Questo rapporto mi ha creato dei problemi: sono per la coppia aperta, ma non poliamorosa. Di lì a otto mesi lei lo ha lasciato perché era la scelta “più logica” per noi (parole sue). Nel corso dei due anni successivi, però, mi ha tradito con lui quattro volte. Per tutto il resto è la relazione più bella che abbia mai avuto. Sul suo amore per me non ho dubbi.

Mia moglie ha incontrato il suo padre biologico un paio di volte in vita sua, e il patrigno è morto quando lei aveva 16 anni, lo stesso anno in cui ha cominciato a lavorare per il “papi”. L’aspetto extralavorativo è iniziato dieci anni dopo, quando lei ne aveva 26. Hanno un rapporto complesso, e lui non uscirà mai di scena perché nel frattempo sono diventati comproprietari di un’azienda. Non penso che per un tradimento ci si debba lasciare, ma ho sempre avuto problemi con la mancanza di sincerità.

Ultima complicazione: mi piace fare il cuckold. Sono convinto che esista un modo per soddisfare le esigenze di tutti, a patto che ci sia sincerità. Ammetto che, nei momenti di passione, io e mia moglie abbiamo valutato la possibilità che i suoi “papi” siano due. Devo davvero pensarci, se le cose sono fatte con sincerità? Mescolare lavoro e questioni private non finirà per ritorcersi contro di noi? È meglio ignorare la parte del mio cervello che preferirebbe lo sapesse anche la moglie dell’altro?

–Distressed About Deceitful Dynamics Involving Entangled Spouse