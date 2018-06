Senza curiosare, mi sono imbattuto nei messaggi scambiati da mia moglie “Mary” con un certo “Jeremy”, dal contenuto molto sessuale. Per me non sarebbe stato un problema se me l’avesse detto subito, ma la faccenda va avanti da prima che ci conoscessimo (stiamo insieme da dieci anni). Dice di non averlo mai incontrato di persona (pur comunicando con lui da più di dieci anni!) e che questa era l’unica cosa che faceva con la consapevolezza di trasgredire. Se l’avessi saputo, ripeto, non sarebbe stato un problema. Non mi sta bene che lei vada con altri, ma so che un flirt innocuo può essere una valvola di sfogo. Ho però problemi di ansia e depressione, e tutto questo senza dubbio li innesca. Non mi va di ficcare il naso e voglio fidarmi di lei, ma al momento ho difficoltà su entrambi i fronti. In passato non mi aveva mai sfiorato il pensiero che Mary potesse fare qualcosa di minimamente disonesto. Il fatto che me l’abbia tenuto nascosto da quando la conosco, però, ha messo in dubbio questa convinzione. Vorrei evitare di affrontare continuamente il discorso con lei, ma fatico a trattenermi. Secondo te cosa dovrei fare?

Penso che tu debba fartene una ragione, UITM. Facile a dirsi, me ne rendo conto, specie se si è gravati dal doppio peso dell’ansia e della depressione. Ma se è vero che per te, qualora l’avessi saputo, non sarebbe stato un problema – se non c’era motivo che Mary ti nascondesse questa sorta di relazione stabile – il modo migliore per dimostrarglielo è darle il via libera a posteriori.

Hai ragione, UITM: Mary non avrebbe dovuto nascondertela. Ma ha dato per scontato, evidentemente sbagliando, che quei messaggi sarebbero stati un problema per te. Ipotesi legittima, da parte sua, visto che scambiarsi messaggi erotici con uno sconosciuto è considerato come una “trasgressione” dai più. Se da un lato questo aggrava leggermente la sua omissione, è anche vero che, nel nostro contesto culturale, qualsiasi cosa viene considerata come tradimento – meglio che taccia su idiozie come il concetto di “microinfedeltà” e gli idioti che promuovono certe idee malsane – con la conseguenza che le persone non solo perdono il senso delle proporzioni (ah, se potessimo vivere in un mondo dove per tutti un flirt innocente non fosse chissà cosa!) ma anche le parole per discutere con sincerità del nostro bisogno di ricevere qualche innocua conferma erotica da chi non ha l’obbligo di trovarci attraenti, vale a dire non da un coniuge o da un partner.

Mettiti per un attimo nei panni di Mary. Quando avrebbe dovuto parlarti di Jeremy? Come avresti reagito se lei, al vostro terzo o quarto appuntamento, alzando gli occhi dal menù ti avesse detto: “C’è un tizio con cui mi scambio messaggi erotici… be’, ecco, da alcuni anni. Nella vita reale lui non mi interessa, non ci siamo neppure mai incontrati, ma i suoi messaggi mi fanno piacere e vorrei proseguire lo scambio. Spero che non sia un problema”? L’avresti scaricata su due piedi, ho ragione? Lei non voleva smettere, non sapeva come dirtelo, ha esitato e nel frattempo… sono passati dieci anni. Se non c’è altro – se non emergono ulteriori altarini – dalle il via libera a posteriori.