Da anni leggo fedelmente la tua rubrica sul Chicago Reader, e adesso ti contatto per parlarti di un mio problema. C’è questo ragazzo con cui esco da quasi un anno. Va tutto benissimo, tranne una cosa: vuole che lo prenda a calci nelle palle. A me dà veramente fastidio e non so bene cosa fare. Lui al riguardo è serissimo e tira fuori il discorso ogni santo giorno. Mi mette molto a disagio l’idea che sia una specie di feticismo, e ho bisogno di aiuto per capire come muovermi.

P.S. Gioco a calcio e tiro forte

–To Kick Or Not To Kick

È un tipo di feticismo, TKONTK, in inglese si chiama ball busting, e a meno di non calciare a tutta forza – o anche solo mezza – è difficile che procuri danni permanenti. Detto questo, agli uomini senza figli che amano i calci nelle palle viene spesso consigliato di farsi congelare lo sperma, per precauzione. E anche se come feticismo non è troppo diffuso, lo è abbastanza da avere una categoria porno, nonché Tumblr a tema, blog, eccetera. All’inizio vacci piano, specie se lui finora si è limitato alle fantasie senza metterle in pratica.

P.S. Uno che ti parla del suo feticismo ogni santo giorno se lo merita, un calcio nelle palle. A meno che non gli piaccia, nel qual caso non se lo merita.