Non cerco l’amore

Avvertenza. Il linguaggio di questa rubrica è diretto ed esplicito.

Sono un cinquantaseienne eterosessuale, da sei anni affetto da sclerosi laterale amiotrofica (sla). Vivo tra la sedia a rotelle e un letto d’ospedale, e i miei arti hanno una ridottissima capacità motoria. Come tutti o quasi i malati di sla, ho ancora una piena capacità sensoriale, nonché un pene perfettamente funzionante. Esistono siti o gruppi affidabili che aiutino le persone paralitiche come me a trovarne altre interessate a un incontro sessuale? Intendo persone che abbiano il feticismo dei paralitici. So che alcune hanno un debole per gli amputati; immagino esistano feticisti delle malattie e dei disturbi più vari. Quand’ero sano, a me piaceva il bondage light. Anche se ormai è diventato superfluo, riesco ancora a indossare certe cose e fare giochi di ruolo. Sarebbe bello se a qualcuno piacesse tutta la procedura del bagno, del lavare una persona, vestirla, e altre fantasie genere uomo-bambolotto. Ma a me andrebbe benissimo anche una scopata di beneficenza!

–Realistic About Getting Dominated Or Lustfully Laid

“Non sono riuscito a trovare gruppi online che si occupino nello specifico di sla e sessualità”, mi ha detto Andrew Gurza, il consulente in sensibilizzazione alla disabilità che presenta Disability after dark, uno splendido podcast che discute e celebra l’autonomia sessuale e la desiderabilità delle persone disabili. “Ma forse quel che cerca RAGDOLL non ha a che fare direttamente con la sua specifica disabilità. La mia impressione è che voglia interagire con una comunità di cosiddetti ‘devoti’ Sono individui attratti dalle persone principalmente per la loro disabilità, e forse è questo che lui cerca. Conosco una coppia che un tempo gestiva un sito dove i devoti potevano interagire. Allora stavano insieme, poi si sono sposati”.

Se sei disponibile a giocare con un devoto o una devota, RAGDOLL, Gurza ti consiglia di andare su Paradevo, un sito dedicato alle “devote e ai devoti gay” degli uomini disabili. “Molte persone disabili, inoltre, aprono un profilo su siti come FetLife, non solo per esplorare il loro lato feticista, ma per capire come renderlo complementare alla loro identità di disabili, dandole un ruolo attivo”, spiega Gurza.

Va detto che molte persone, disabili o meno, hanno un certo disprezzo per i devoti, spesso accusati di trattare la disabilità come un feticcio e le persone disabili come oggetti. Ma chi è attratto esclusivamente dalle persone non disabili e/o attraenti in modo convenzionale raramente viene accusato di trattare come feticci le persone non disabili e in grado di deambulare, né come oggetti quelle dai lineamenti simmetrici. Ecco perché ho sempre pensato – e su questo Gurza mi dà ragione – che se andare con una persona attratta da quel cazzo che le pare di te va bene per i non disabili, va bene anche per i disabili. Sempre ammesso che, disabili o non disabili, si venga apprezzati per tutto ciò che mettiamo sul piatto, o sulla sedia a rotelle, o nel letto.

Ryan Honick è un attivista per la disabilità che tiene spesso conferenze sul tema, e non pensa che tu debba limitare la ricerca ai siti destinati esclusivamente alla comunità disabile. “Si stima che una persona su cinque sia affetta da una qualche disabilità”, osserva Honick. “E se penso a quant’è complicata la vita sentimentale per chiunque – indipendentemente dalla disabilità – il mio primo pensiero è che RAGDOLL non dovrebbe escludere dalla ricerca l’ottanta per cento della popolazione. Lo inviterei a usare qualcuna delle app più note – Tinder, OkCupid, Bumble o Match – mettendo in primo piano quello che cerca”. Alle persone disabili Honick fa notare che, mettere in primo piano la propria disabilità – anche sulle app per incontri più diffuse – aumenta le probabilità di attrarre l’attenzione di qualche devoto.

“La mia impressione è che a RAGDOLL andare con un devoto o una devota non dispiacerebbe”, osserva Honick. “Ma quelli di noi che non gradiscono devono usare un po’ più di accortezza. Mi è capitato di attrarre involontariamente un certo numero di devoti, e sinceramente mi ha sempre fatto un po’ schifo”.

Allarghiamo per un attimo l’inquadratura: quando invitiamo a casa nostra uno sconosciuto per farci sesso, RAGDOLL, l’incolumità personale è sempre in gioco, e questo vale anche per i non disabili. Oltre ad attrarre l’attenzione di alcune persone per bene, devote o meno che siano, la tua relativa inermità potrebbe attrarre l’attenzione di un predatore. Perciò tu, prima di invitare a casa qualcuno, fatti dare il nome vero e il vero numero di telefono. Poi comunicali a un amico fidato – una persona da sentire prima e dopo l’incontro – e alla potenziale nuova scopamica o nuovo scopamico di’ che hai passato le informazioni a una persona di fiducia.

La penultima parola va a Honick: “Un’altra possibilità, se per RAGDOLL è una cosa fattibile ed è interessato, può essere assumere una lavoratrice o un lavoratore sessuale”.

Mentre l’ultima parola va a Gurza: “RAGDOLL non deve rassegnarsi all’idea della ‘scopata di beneficenza’. I suoi desideri di persona disabile valgono tanto quanto quelli degli altri. E personalmente, da persona disabile come lui, voglio dirgli che è in grado di avere una vita sessuale appagante, e che in giro c’è di sicuro chi lo trova attraente”.

Seguite su Twitter Andrew Gurza e Ryan Honick.