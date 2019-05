Sono una donna etero di 43 anni e ho passato lo scorso decennio perlopiù senza avere rapporti sessuali. A quarant’anni mi sono resa conto che, pur non essendo interessata a una relazione, mi ero stancata del mio vibratore. Ho anche capito che era ora di cominciare a scopare con il corpo che avevo, anziché aspettare di avere quello ideale che immaginavo avrei avuto un giorno. Negli ultimi tre anni, pur essendo grassa come sempre, ho fatto del gran sesso: divertente, appagante, creativo, a volte strano, ogni tanto spaventoso, ma in generale fantastico. Su Craigslist ho conosciuto un uomo particolarmente speciale: bravissimo a baciare, cazzo stupendo. Veniva da me, scopavamo, era bellissimo, si chiacchierava un po’ e poi se ne andava. È successo tre o quattro volte. Dopodiché Craigslist ha chiuso la sezione “incontri”. L’unico suo contatto che mi è rimasto è l’indirizzo anonimo di Craigslist, che non funziona più. Lui ha il mio indirizzo Gmail (quello che uso per i siti d’incontri), ma non mi ha mai scritto. Non sono una stalker psicopatica (giuro!), ma una volta mi ha detto che insegna in un’università della zona, e sul sito dell’istituto sono riuscita a trovare la sua foto e delle informazioni di contatto. Per cui adesso saprei come contattarlo, ma è un’idea clamorosamente sbagliata, vero? O magari tu pensi che non lo sia? Io, se uno con cui ho scopato qualche volta mi rintracciasse sul lavoro, andrei in paranoia. Eppure continuo a pensare: sarebbe TANTO una cattiva idea scrivergli UNA SOLA volta? Devo semplicemente accettare il fatto che è stato bello finché è durato? Oppure gli scrivo correndo il rischio di far incazzare/spaventare una brava persona?

– Can Really Envision Every Possibility

Non farlo, CREEP. Non fare una cosa che sai già che non dovresti fare, che non vorresti che un altro facesse a te, e che probabilmente speravi io ti dessi il permesso di fare. Non farlo.

Sei alle prese con quella che, quando la praticano i maschi, risponde al nome di “uccellusione”, CREEP, o almeno io la chiamo così. È una pia illusione coltivata con l’uccello. Gli uomini si convincono di una cosa improbabile (“Scommetto che è una di quelle donne che apprezzano una foto dell’uccello non richiesta!”) o del tutto inverosimile (“Presentandomi dove lavora la convincerò a tornare con me!”) perché è ciò che desiderano. Pensa a tutti gli uomini ai quali hai sentito dire “Lei mi vuole!” quando in realtà erano loro a volere lei.

La “vagillusione” è un fenomeno più raro – perché le donne sono meno portate a pensare con i genitali e/o meno inclini a esporsi a rischi per via delle convenzioni sociali, della generale tendenza a considerare zoccola chi ha una vita sessuale intensa e del pericolo costante di subire violenze da parte del sesso opposto – ma non è raro che una donna razionalizzi comportamenti inaccettabili (in questo caso contattarlo sul lavoro), si conceda una giustificazione autoassolutoria (gli scrivo UNA SOLA volta) o chieda un “Via libera!” al titolare di una rubrica di consigli sessuali quando l’unica cosa che deve sentirsi dire è “Assolutamente no!”.

Ripeto: non farlo. Quest’uomo ha il tuo indirizzo email e sa come contattarti. E siccome tutto il sesso divertente, appagante, eccitante e creativo che hai fatto negli ultimi anni non lo hai fatto solo con lui, CREEP, non sarei io a doverti dire che devi cercare altrove. Ma siccome in questo momento è la vagina a pensare al posto tuo, mi trovo costretto: lascialo in pace e vai a scopare altrove.