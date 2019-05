Consigli di coppia da Denver e Seattle

Nel corso degli ultimi due weekend, il Savage love live si è abbattuto sull’Egyptian theater di Seattle e l’Oriental theater di Denver. Due serate sold out in cui non sono riuscito a rispondere alle domande di tutti – erano tante, ottime, e qui c’è un povero rubrichista solo – perciò ne smaltirò il più possibile nella rubrica di questa settimana.

I matrimoni non sono un orrore, le persone sì. Alcune, non tutte. Ma certamente non hai l’obbligo di “fare la spia” con le coppie in questione. A gente così pessima non sei nemmeno obbligata a rivolgere la parola.

Mi sento con uno da quattro mesi, e ancora non ci siamo incontrati di persona. Lui ha divorziato da poco, e mi sembra strano che sia tutto preso da me via messaggini, sexting, eccetera, ma che non voglia incontrarsi. Che devo fare?

Come faccio a godermi il mio imminente matrimonio senza preoccuparmi di come andrà?

Se tu da sola riesci a venire, fagli vedere come fai. Se non ci riesci neanche da sola – se sei una di quelle persone che non si sono mai masturbate – comincia a masturbarti, impara a procurarti l’orgasmo da sola e poi mostragli come si fa.

Siamo sposati da dieci anni, semimonogami e pansessuali. Gli amici cominciano ad aprire la coppia e noi vogliamo fare lo stesso. Buoni motivi per cui non devo fare sesso con gli amici?

Chi guadagna due o tre volte quello che guadagna il partner dovrebbe accettare di pagare una percentuale dell’affitto maggiore. Dividerlo al 50 percento non sarebbe giusto, specie se chi guadagna di più vuole uno spazio più grande e/o più bello, perché in quel caso il partner che guadagna di più si fa di fatto finanziare il tenore di vita a cui aspira dal partner che ne guadagna di meno. Chi però sceglie di guadagnare di meno perché vuole avere più tempo libero non deve aspettarsi che il partner a maggior reddito sostenga economicamente la sua scelta. Non penso debbano pagare l’affitto a metà, ma che all’affitto vada destinata una percentuale maggiore di quello che guadagnano.

Ho 31 anni, lui 44. So come la pensi sulla ripartizione dell’affitto in proporzione al reddito, ma il mio fidanzato, che guadagna di più, sottolinea che io, con il mio lavoro meno remunerativo, ho scelto di avere più tempo libero e meno stress. Come lo dobbiamo dividere, questo affitto?

Diglielo tu, e se lui non risponde “ti amo” a sua volta, o non ti ama oppure ti ama e sa quanto desideri sentirgli dire “ti amo”, però non lo dice perché gli piace torturarti.

Al mio fidanzato da un anno e mezzo non sembra sia ancora il momento “giusto” per dirmi che mi ama. Io vorrei tantissimo vivere il momento “ti amo”. Cosa devo fare?

È presumibile che la sua passione per il bdsm non escluda tutto l’ottimo sesso canonico che avete fatto prima di scoprirlo. E quindi invece di sforzarti di diventare una cosa o una persona che non sei, lascia che lei si goda il bdsm con altri mentre voi vi impegnate a mantenere il legame sessuale continuando a esplorare gli interessi sessuali che condividete.

Sto con la mia compagna da due anni. Ci amiamo e non abbiamo particolari problemi, se non i parenti. Io ho fatto coming out con tutti. La mia compagna anche. Sua madre “accetta” la sua omosessualità, tranne ai raduni di famiglia. In quelle circostanze fa finta che la mia compagna sia eterosessuale e le piacciano gli uomini, come se due anni di relazione non esistessero. Va bene pensare che questa cosa non va bene?

Va bene che la cosa non ti vada bene. Ma sarei curioso di sapere cosa ne pensa la tua compagna. Supponendo che non sia una pianta in vaso, presumo che sulla questione abbia un parere, e che sia in grado di comunicarlo alla madre.