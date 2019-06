Diritto di non sapere

Per finire, BABE, se e quando incontrerai una donna disponibile ad accontentarti – o magari perfino ad abbracciare il tuo feticismo – non trascurare le sue esigenze sessuali. Anni fa ho risposto alla lettera frustrata di una donna che si preparava a lasciare il marito adulto-neonato perché non voleva mai fare sesso canonico, e lei, pur avendo imparato ad apprezzare il suo feticismo di tanto in tanto, sentiva che al marito i suoi bisogni non interessavano più. Non commettere lo stesso errore, se non vuoi rischiare, dopo aver cercato a lungo una partner compatibile, di ritrovarti nuovamente solo e infelice.

Ora, prima che la gente cominci a dare di matto (se non è già troppo tardi), non sono solo gli adulti-neonati a convertire i partner al loro feticismo. In qualsiasi evento fetish (party bdsm, raduni furry, serate pissing) di grandi dimensioni, ci sono due tipi di persone: i feticisti da sempre, ovvero quelli che ne sono consapevoli dalla pubertà (e che da allora ci si masturbano), e le persone che si sono innamorate di loro. Quello che Lo sta dando a BABE è quindi un consiglio sempre valido per chiunque abbia altri feticismi: conoscersi, creare un legame di fiducia e poi scoprire la carta feticista.

Questo non significa che il primo tentativo di rivelarlo a un partner abbia per forza successo, BABE. Ma non troverai mai una persona compatibile – o che possa diventarlo – se non sei disposto a correre il rischio di aprirti.

Sono un “ adulto-neonato ” di 27 anni con la passione dei pannolini. Tengo nascosto il mio feticismo praticamente dalla pubertà, motivo per cui non ho mai avuto frequentazioni né relazioni. Se lo seppellisco a fondo sotto la vergogna, mi dicevo, prima o poi passerà, e non si sa come tornerò normale. Ovviamente non ha funzionato, e da un anno a questa parte ho cominciato a cercare di integrarlo nella mia vita in modo sano. Mi godo il mio feticismo tra le pareti di casa, e per il resto faccio una vita normale. I miei problemi di depressione si sono attenuati, sono più sicuro nella vita quotidiana, e perfino sul lavoro ci sono stati dei miglioramenti. Voglio avere una storia. Sono uscito con una persona, un appuntamento normale, e mi sono sentito molto poco onesto a tentare di mostrarmi interessato senza che il mio feticismo fosse presente o quantomeno dichiarato. L’idea di un rapporto normale non mi eccitava proprio. Mi piacerebbe conoscere delle donne, ma tra uomini e donne c’è un tale squilibrio, in questo tipo di feticismo, che temo non troverò mai qualcuno di compatibile. Mi sento condannato a rimanere per sempre solo con i miei gusti, o sessualmente insoddisfatto e terrorizzato di essere scoperto.

Ho bisogno di aiuto per decidere se ascoltare mia madre sulla mia vita sentimentale o dirle di tenersi per sé quel che pensa del mio fidanzato. Io e mia madre siamo sempre state legate. Mi ha cresciuto da sola, e sono figlia unica. Le ho sempre raccontato tutto, e crescendo questa cosa ha cominciato a diventare un problema. Da tre anni ho una relazione a distanza “papà dominante/bambina” con un uomo di mezz’età affetto da spina bifida. Ci siamo conosciuti su FetLife poco prima che compissi 19 anni. Per tutto questo tempo, mia madre ha scherzato sulla sua disabilità, mentre ogni tanto ha evitato di essere meschina e ha ammesso che la sua presenza mi fa bene. Ho fatto l’errore di rivelarle l’elemento bdsm, che la mette profondamente a disagio, anche se lei nega che il motivo della sua disapprovazione sia quello. Il mio “papà” viene da una famiglia benestante e qua e là si è fatto scappare qualche frase poco rispettosa sulla gente di estrazione più popolare come me e mia madre. Gli ho fatto notare che lui è un privilegiato, e ha smesso di dire cazzate sui lavori che facciamo. Io lo amo e non sopporto l’idea di lasciarlo, ma a volte mi chiedo se non abbia ragione mia madre quando dice che il fatto di amarlo non è abbastanza. Lui mi fa sentire amata e accudita come non mi era mai successo, ma mi chiedo se davvero posso avere un futuro con uno che non lavora, che mia madre detesta e che potrebbe essere un pochino stronzo. (Bastano due o tre frasi infelici a fare di un uomo uno stronzo?). Aiuto. Sono persa.

– Dumb Daughter Loves Guy

Si direbbe che il rapporto con il tuo fidanzato si sia svolto esclusivamente online. Che va benissimo: in rete si possono costruire legami forti. Ma finché quest’uomo non lo incontrerai di persona (ammesso che tu non l’abbia già fatto, DDLG, e a meno che tu non stia entrando nell’ottica di trasferirti dove vive lui, è probabile che questo rapporto non duri in eterno. E va benissimo anche questo. Una relazione non deve necessariamente durare in eterno per essere considerata riuscita. Quest’uomo ha svolto (e ancora svolge) un ruolo nel tuo sviluppo sessuale, ti ha dato molta felicità… e tu puoi riconoscere questo fatto riconoscendo al tempo stesso la realtà della situazione: l’uomo con cui stavi a diciott’anni non è probabilmente quello con cui starai a ventotto. Il che vale per quasi tutti, DDLG, a prescindere dai gusti sessuali, dalla distanza geografica, dal rapporto con la madre, eccetera.