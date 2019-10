Il club del tradimento

_Sono un quarantenne attraente che guadagna più della media, nonché il più classico dei traditori seriali. Ho tradito la mia ex moglie e tutte le fidanzate che ho avuto. Ora sto frequentando una ragazza di poco più di vent’anni. Siamo entrambi il tipo ideale dell’altro. I suoi trascorsi sono scandalosi quanto i miei, ma diciamo che ha “realizzato” di più in meno tempo. L’ho conosciuta su un’app per incontri. Poi su un’altra. E un’altra__**.**_ _Ci siamo goduti la reciproca compagnia da subito, e il sesso era stupendo (condividiamo alcune fantasie per le quali non è facile trovare complici). Abbiamo approfondito in diverse occasioni il passato di entrambi. Adesso il pensiero di come ci siamo conosciuti e del perché abbiamo scopato con tanta gente a caso ci fa rabbrividire. Veniamo al problema: dopo esattamente un anno insieme, costellato da innumerevoli rotture, non sappiamo come proseguire. Non riusciamo a fidarci. Siamo innamorati e va tutto benissimo… finché siamo insieme. Lontano dagli occhi, diventiamo due stronzi possessivi. Ho perso il conto dei telefoni rubati e buttati via. Come fanno due troie a trovare_ _un po’ di_ _pace?_

–Can’t Part Over Sex

Hai tradito tutte le donne con cui sei stato, la tua ragazza ha presumibilmente fatto lo stesso (con “trascorsi scandalosi quanto i miei” intendevi quello, giusto?). Ma invece di accettare la troia traditrice che entrambi sapete di essere, CPOS, e di ringraziare la vostra porca buona stella, vi siete sentiti in dovere di rinnegare i comportamenti passati – che in alcuni casi si direbbero effettivamente pessimi – e di giudicare negativamente la vostra sessualità e quella del partner. Per cosa, poi? Solo per ritrovarvi a essere le stesse persone che eravate prima di cominciare a rabbrividire teatralmente per le modalità del vostro incontro.

Lei non crede che tu non la tradirai, e non vedo perché dovrebbe. Tu non credi che lei non ti tradirà, e non vedo perché dovresti. Ma allora perché promettersi di non tradire? Perché sprecare tempo ed energie emotive nel sorvegliare l’altro, cercando prove a conferma di ciò che già si sa, ovvero che vi tradirete? Su questo sì che potete contare. Ma allora, anziché fare promesse impossibili da mantenere, per poi sbroccare e rubarvi il telefono e lasciarvi e riprendervi, CPOS, fatene una che potete mantenere. Quella di essere non fedeli ma rispettosi. E discreti. Promettile di non fare nulla che possa farla sentire messa in secondo piano, anche se ogni tanto scoperai in giro, e chiedile di prometterti lo stesso. Così facendo, potrete continuare la vostra vita da troie in modo onesto, e non da traditori bugiardi.