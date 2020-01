Attivo e passivo

Sono un gay di 29 anni e vivo in California. Perché gli attivi sono quasi tutti stronzi? Ho avuto svariati partner sessuali di diversa età, etnia e orientamento sessuale, ma a unirli è la grettezza nei confronti dei passivi, se non addirittura il piacere di sapere che sono loro a poter “usare e abusare” dei passivi. È un’invenzione culturale? L’idea di far soffrire qualcuno per il mio piacere mi sembra così ripugnante che finora l’attivo nemmeno l’ho mai fatto. Comincia a venirmi il sospetto che il sesso possa essere piacevole solo per gli attivi, e che un passivo debba star zitto e portarsi a casa quel che può. Aiutami a correggere il messaggio che i passivi valgono meno degli attivi, e l’indifferenza che circonda il cosiddetto “divario del piacere”, in particolare nel sesso gay.

–Tell Me I’m Wrong

“Mi dispiace per lui, sul serio”, dice Ty Mitchell, attore porno e scrittore. “Ma dov’è che gode? Nel senso, con quale parte del corpo? Perché a sentirlo sembra che con il culo non goda, né creda che il piacere anale esista davvero”.

Mitchell, che su Instagram ha come nickname “probottom”, a farsi scopare gode eccome, TMIW, così come usando il culo in altri modi. “La penetrazione passiva mi dà molto piacere, molto più di quella attiva”, spiega Mitchell. “Purtroppo sembrano pensarla così anche molti di quelli da cui vorrei farmi scopare. Quelli che mi scopano, però, ci tengono a verificare che anch’io stia bene. Compresi quelli che mi scopano come se fossi un rifiuto umano, perché gli ho chiesto io di farlo e perché a volte mi eccita”.

A detta di Mitchell, se per te il rapporto passivo è sempre stato un’esperienza tremenda può essere perché le sensazioni della penetrazione non ti piacciono, o perché a letto non difendi la causa del tuo piacere. “Forse è il caso che TMIW comunichi meglio al partner cosa gli dà piacere e cosa no”, dice Mitchell. “E se capisce che il rapporto passivo non gli dà piacere, deve lasciar perdere e godere in altri modi”.

Quanto agli aspetti culturali della faccenda, TMIW, Mitchell una sua teoria ce l’ha.

“Molti uomini non sanno occuparsi del piacere del partner perché la nostra è una società schifosamente patriarcale”, dice Mitchell. “Fin dall’infanzia, agli uomini viene sistematicamente insegnato che il sesso è questione di istinto anziché di intenzione, e che il nostro cazzo è una bacchetta magica che soddisfa il prossimo anche solo sfoggiandola o piantandola in chi ne è sprovvisto o al momento non ne fa uso. Gli uomini gay non sono immuni a questo tipo di messaggi, e anzi premiano chi si attiene a una mascolinità dalla parvenza eterosessuale”.

Entrambi, però, teniamo a dirti che al mondo esistono uomini gay buoni, attenti e compassionevoli che possono romperti il culo senza per questo tralasciare che anche tu goda dell’esperienza. Appena uno ti dimostra, con ciò che dice o che fa, di non essere uno di questi, TMIW, tu accompagnalo alla porta. Accompagnare alla porta è uno dei modi più efficaci in cui possiamo difendere il nostro piacere: prima si accompagna alla porta chi non si occupa del nostro piacere, prima la si può aprire a qualcuno che invece lo fa. E per aiutarti a trovare una brava persona, secondo Mitchell, può essere utile una regolata ai parametri di ricerca: “Attiva il filtro “att/vers” (sulle app per incontri)”, dice, “dopodiché limitati a chi dimostra un minimo di empatia verso l’esperienza anale”. Seguite Ty Mitchell su Twitter. I suoi articoli si trovano su probottom.substack.com.