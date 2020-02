Valuta le cotolette

Io e il mio fidanzato avevamo problemi di coppia, poi un giorno abbiamo provato una novità: il pegging. A lui l’idea andava, ma ne aveva paura, e a volte diceva che lo schifava. Poi abbiamo provato, ed è stato meglio del sesso normale, nonché del bdsm con tanto di bondage. A letto non avevamo mai sperimentato un’intesa emotiva del genere. Per dire: l’ho penetrato tre volte nel giro di ventiquattro ore. Ora ha cominciato a dire che nella coppia vuole fare “la femmina”. Non è che voglia cambiare sesso e diventare donna, ma vorrebbe essere più “femmina” dal punto di vista sessuale ed emotivo. Io lo trovo eccitante, oltre che un atto d’amore. Mi sono sempre presa cura di lui in modo amorevole, ma così il rapporto si arricchisce un sacco. Mi sento in colpa ad aver scritto questa pappardella per poi fare una domanda così semplice, ma… come faccio a diventare più “maschio” per un fidanzato che vuole essere più “femmina”? Non solo sessualmente, ma nella vita di tutti i giorni.

– The Boyfriend Experience

“È incredibile che queste due persone si siano trovate”, dice Key Barrett, antropologo. “Sanno comunicare, e chiaramente anche creare spazi di vulnerabilità condivisa da esplorare”.

Barrett studia i cosiddetti “rapporti di coppia a guida femminile” (in inglese female-led relationship, o Flr) e scrive libri – di saggistica e narrativa – sul tema, TBE, e il suo timore principale è che il tuo fidanzato ceda a una “frenesia di sottomissione”, ovvero un incontenibile desiderio di realizzare le sue fantasie tutte in una volta. Pur non essendo voi nuovi alla sessualità alternativa – nella lettera nomini il bondage – adesso avete trovato un’opzione che attinge a desideri profondi, e correre non vi conviene. “Il pegging ha scoperchiato un enorme vaso di emozioni e sensazioni nuove”, dice Barrett. “Il che è stupendo, ma devono procedere con calma, specie se vogliono integrare questo tipo di dinamica nella vita quotidiana”.

Un’altra cosa da tenere a mente è che il pegging, pur molto piacevole, non risolverà i vostri sottintesi (e imprecisati) “problemi di coppia”. A meno che, ovviamente, il problema non fosse l’ansia del tuo fidanzato all’idea di chiederti di penetrarlo. Se temeva di doversi rimangiare quanto detto in precedenza, o che per questo motivo tu lo giudicassi, lo umiliassi o addirittura lo lasciassi, allora forse la causa del conflitto era quella, e il pegging – miracolosamente – si è rivelato la soluzione.

Ma tu, in fin dei conti, di questi altri problemi non mi chiedi – nemmeno li nomini – e quindi concentriamoci sulla questione vera: tu che fai “il maschio” e il tuo fidanzato che fa “la femmina”.

“Il fidanzato vuole che TBE sia ‘il maschio’ della coppia per convalidare il suo desiderio di essere ‘femmina’”, osserva Barrett, “e mi sembra che a lei la cosa vada bene, anche se ammette che questo richiederebbe più delle amorevoli attenzioni che già gli offre. È un timore legittimo. Il desiderio di lui di portare le sue fantasie fuori della camera da letto e fonderle con la quotidianità rischia di trasformare TBE in un distributore di fantasie sessuali. E poi c’è la questione degli stereotipi di genere che il fidanzato mostra di abbracciare. Essere dominanti non è appannaggio esclusivo degli uomini, così come la sottomissione non è necessariamente un tratto ‘femminile’. Esistono molti maschi alfa perfettamente capaci di sostenere la donna di cui si fidano anche in un rapporto di coppia a guida femminile. E non sono rapporti basati su stereotipi, spesso anzi li ribaltano. In questo senso, ogni rapporto a guida femminile è unico”.

Benché il tuo fidanzato possa aver descritto la dinamica che lo eccita semplicemente con le parole “voglio fare la femmina”, per alcuni uomini sacrificare il potere e i privilegi “maschili” è una componente intrinseca del sottomettersi a una donna dominante. E va benissimo anche questo.

“Se lui vuole legittimamente sostenerla come partner sottomesso e adorante perché lo considera un ruolo ‘femminile’, la cosa può funzionare”, spiega Barrett. “Appoggiare le sue decisioni e diventare un compagno più presente potrebbe effettivamente piacergli, così come a lei potrebbe piacere il sostegno e il senso di conferma ricavati da un partner che gioisce dei suoi successi e della sua forza. Questo potrebbe soddisfare la parte ‘prendermi cura di lui come se il fidanzato fossi io’ (quanto amore in queste parole!) risultandole comunque naturale”.

E dunque da dove cominciare, per diventare il “maschio” della coppia?

“Anche in questo caso, devono cominciare dalle piccole cose”, risponde Barrett. “Per esempio delegare al fidanzato qualcuno dei compiti solitamente affidati a TBE, che a sua volta potrebbe dirgli come vuole che vengano svolti”, di qualunque cosa si tratti (lavare i piatti? Fare il bucato? Succhiare il cazzo?), “contribuendo così a garantire il risultato che desiderano. Consiglierei anche qualche lettura per capire in cosa consistono o meno le relazioni a guida femminile. Il bdsm, per esempio, è spesso una possibilità, ma non un requisito irrinunciabile. E devono sempre ricordare che la parola chiave, in ‘relazione a guida femminile’, è per l’appunto ‘relazione’”.

– Seguite Key Barrett su Twitter: @KeyBarrettMSc.