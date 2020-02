Il piacere è tutto suo

Sono una bisessuale cisgender di 31 anni, eteroaffettiva e in coppia semimonogama con un uomo. Ci divertiamo con altri insieme. In vita mia non ho mai amato fare pompini perché mi hanno sempre insegnato che li fanno solo le “zoccole”. Nella mia mente, insulti come “pompinara”, “succhiacazzi” e simili creano una una profonda associazione tra il pompino e l’umiliazione della donna (l’uomo prende ciò che vuole, la donna si fa usare e dare della troia). Insomma non l’ho mai succhiato granché, e quelle poche volte per pochissimo tempo e senza concludere. Mi fanno un po’ schifo anche la saliva e lo sperma. Mi cala l’eccitazione perfino quando facendo sesso mi bagno molto. Mi dà fastidio sentirmi sporca, e vorrei riuscire a trasformare quel pensiero. Quando stavamo insieme da poco, mio marito notò che non glielo succhiavo e me lo disse, spiegandomi che per lui era davvero importante. Inizialmente ho provato una certa insicurezza perché mi sentivo carente in questo settore, ma poi ho deciso di informarmi un po’, perché sinceramente pensavo di non essere sola, e che a quasi nessuna piacesse succhiarlo (come può? È talmente umiliante!). Ho però scoperto che a tante mie amiche piace succhiarlo – amano la sensazione di controllo, il dare piacere all’altro e così via – così mi sono messa a googlare modi per farmi piacere i pompini, e piano piano stanno cominciando a piacermi! Anche tanto! Solo, ancora non mi piace quando lui mi viene in bocca, o se comincia a esserci troppa saliva. Ma mio marito ama i pompini con la saliva: la lubrificazione è piacevole, e lo eccita l’idea di “sporcarsi”. Quando mi accorgo che sta per venire o mi ritrovo con la faccia imbrattata di saliva, mi vengono i conati e devo fermarmi. Sono in un vicolo cieco. Vorrei fargli i pompini che piacciono a lui, ma non riesco ad affrontare (e possibilmente farmi piacere!) i pompini con saliva portati a conclusione. Hai un consiglio?

–Sloppy Oral Always Keeps Erections Drenched

Vi divertite insieme con altri, SOAKED, ma tu hai mai osservato – e intendo osservato attivamente, partecipando – tuo marito che si fa fare un pompino bagnato da una persona a cui piace farli? Se un’altra donna glielo succhiasse mentre tu e lui vi baciate, o tu gli siedi in faccia, o gli stimoli i capezzoli, o qualsiasi altra cosa possa migliorargli l’esperienza… e intanto tu la guardassi ingoiare il cazzo… capiresti forse cos’è che piace a chi ama fare i pompini con la saliva.

Chi ti insegna che i pompini li fanno solo le zoccole, di solito ti insegna anche che la coppia aperta è sbagliata e che a fare sesso fra donne si finisce all’inferno. I preconcetti sulla monogamia e sulla bisessualità li hai superati da anni, SOAKED, e ultimamente anche quelli sulle donne a cui piace succhiare il cazzo. Se in alcuni casi esistono effettivi limiti fisici (il riflesso faringeo può essere insormontabile), guardare una persona che gode facendo una cosa che a te non piace fare potrebbe farti venire voglia di provare quella sensazione. Ma se nemmeno l’osservazione ti procurasse il desiderio di fare pompini bagnati con eiaculazione in bocca, tuo marito riceverebbe comunque un pompino come piace lui, e il tuo ruolo sarebbe cruciale. Organizzando l’incontro, glielo procureresti senza farlo personalmente. E se la situazione e/o l’altra donna ti piacessero – se ti dessero piacere, oltre che sollievo – anche tu ci guadagneresti qualcosa.

E fidati di me, SOAKED: farsi baciare con un misto di passione e gratitudine da, che so, un marito che si sta godendo alla grande il piacere procuratogli da qualcun altro – e che questo piacere derivi o meno da una cosa che anche a te ogni tanto piace fare – è una cosa davvero arrapante. Perciò se anche non dovessi mai cambiare idea – se dovessi per sempre dare i pompini con saliva in appalto – tu e tuo marito potreste comunque godervi insieme anni di pompini bagnati con una serie di ospiti molto speciali (e molto porche). E in ogni caso tu i pompini puoi cominciarli – occuparti dell’inizio, quando sono meno bagnati – per poi passare il testimone alla guest star.