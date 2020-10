Ad agosto, l’uomo con cui mi vedevo da dieci mesi mi ha lasciato dicendo che vuole lavorare su se stesso, e che in questo momento “ha bisogno di essere egoista”. Da allora ci sentiamo ogni giorno, abbiamo cenato insieme varie volte e fatto passeggiate. Questo rapporto di amicizia mi sta uccidendo. In sua presenza riesco a contenermi, ma quando siamo separati non faccio che piangere. Ho cominciato ad andare dallo psicologo e a prendere dei farmaci. Sto cercando di affrontare la separazione in modo maturo, di imitare la sua “disinvoltura”, ma la situazione mi sta distruggendo. Gli amici dicono di tenermi alla larga, di far passare un po’ di tempo per chiarirmi le idee. Ma il pensiero di perderlo fa male quasi quanto quello di continuare a frequentarlo.

– Simply Heartbroken And Talking To Ex Really Extending Depression

P.S. Aggiungo che per potermi mettere con lui ho interrotto una storia di dieci anni.

“Ciao Dan, sto facendo una cosa che mi rende infelice, devo smettere?”. Sì, SHATTERED, devi smettere. Quello dei tuoi amici è un ottimo consiglio: sta’ alla larga da quest’uomo per almeno un anno – niente telefonate (con lui), niente pasti (con lui), niente passeggiate (con lui) – e vedi come ti senti dopo che avrai parlato, mangiato e passeggiato con altri. Rimanere amici degli ex è sempre bello, MTP, ma la sterzata non è facile, e non può essere fatta subito. Passare all’amicizia, inoltre, è ovviamente molto più difficile per chi viene lasciato, a maggior ragione se chi lascia è così egoista da accettare o pretendere dall’altro una quantità di attenzioni e di presenza emotiva che non gli spettano più.

P.S. Se hai chiuso una storia di dieci anni per metterti con un altro – se lo hai fatto per la possibilità, e senza la certezza, di intraprendere un altro rapporto sentimentale (e nei sentimenti le certezze non esistono) – vuol dire che la storia di dieci anni doveva finire. Se il tuo ex ti ha implorato di chiudere quella storia di dieci anni e dopo dieci mesi ti ha lasciato per “lavorare su se stesso”, salvo poi fare di tutto per tenerti al suo fianco pur avendoti scaricato, allora deve finire anche la vostra “amicizia”. Almeno per un po’.