Volevo chiederti se puoi aiutarmi a interpretare i miei sogni. Se può servire come contesto, sono un omosessuale single di 29 anni. Più o meno da che mi ricordi, ho sempre fatto sogni a sfondo sessuale un po’ frustranti, nel senso che nel sogno non si arriva mai davvero a fare sesso. I miei partner onirici vanno da colleghi di lavoro a ex compagni delle superiori, a gente famosa che non avrò mai modo di incontrare. Non sogno mai persone con cui da sveglio, se ne avessi l’opportunità, non vorrei andare a letto. Variano anche le situazioni. A volte la tensione sessuale è palpabile ma siamo in mezzo a tante persone. A volte arriviamo a un passo dal farlo ma la situazione non si presta. E a volte ci si scalda di brutto, ma il sogno finisce subito prima del rapporto sessuale. Puntualmente mi sveglio frustrato e per completare la fantasia devo masturbarmi. Da quando è cominciata la pandemia soffro di astinenza sessuale, Dan, per cui immagina la mia frustrazione quando stamattina mi sono svegliato un attimo prima di arrivare al dunque con Andrew Rannells. Hai idea del perché mi succeda? Qualsiasi consiglio è molto gradito!

– Distancing Real Earnestly And Missing Erotic Romps

“Be’, lo trovo MOLTO interessante”, risponde l’attore, cantante e scrittore Andrew Rannells. “Mi lusinga essere entrato nella lista delle persone con cui DREAMER, avendone l’opportunità, farebbe sesso anche nella vita reale”.

Siccome l’attore due volte nominato ai Tony award è impegnato – si è innamorato di Tuc Watkins, uno dei suoi coprotagonisti in Boys in the band a Broadway, e adesso convivono a Los Angeles – le possibilità che succeda qualcosa tra un anonimo lettore di Savage love, DREAMER, e Rannells, ora su Netflix con il film The prom, sono scarsine. Ma Rannells si è prestato più che volentieri a dare un’interpretazione amatoriale dei sogni di un suo fan.

“Quanto alla radice del problema”, dice Rannells, “può essere legata al fatto di non avere la sicurezza necessaria per arrivare al rapporto completo? Magari DREAMER potrebbe provare, da sveglio, a fantasticare su esperienze più complete, e vedere se questo modifica la sua vita onirica”.

Parere personale: forse questi sogni sono la traccia di un residuo di vergogna per i tuoi desideri omosessuali – e quindi l’universo onirico trama per impedirti di fare sesso con gli uomini – o forse il fatto che ancora esistano fanatici per cui i gay non dovrebbero fare sesso si insinua nel tuo inconscio manifestandosi in forma di sogni frustrati/frustranti. O forse non c’è modo di sapere quale diavolo sia la causa, e cercare di cavare significati da qualcosa di imponderabile come un sogno è una perdita di tempo, una truffa o entrambe le cose.

Il succo della questione, DREAMER, è che ora hai il permesso di Rannells per masturbarti pensando a lui quando ti pare, o perlomeno così interpreterei quell’invito a fantasticare su esperienze “più complete” con gli uomini, Rannells incluso, che popolano i tuoi sogni. Va da sé che non ti serviva il suo permesso per masturbarti pensando a lui, così come in generale non dobbiamo chiedere il via libera delle persone su cui vogliamo fantasticare per masturbarci. Ma Rannells si è praticamente offerto, DREAMER, per cui accomodati.

“Alla fin fine”, aggiunge Rannells, “i sogni non li possiamo controllare. Io, per esempio, ne ho uno ricorrente e assai stressante in cui devo accompagnare Jessica Lange in macchina da qualche parte, e non riesco a far funzionare il gps. Cosa vorrà dire? Non lo sapremo mai”.

