Sono una donna, ho più di vent’anni. Circa un anno fa ho lasciato un ex nefasto e da allora mi aggiro (per casa!) convinta di averla superata. Non mi mancava, e a lui pensavo di rado. Briciolo di contesto: negli ultimi mesi di convivenza si era cominciato a parlare più spesso di figli e di un impegno per la vita. Mi aveva detto di volere entrambi, ma che in quel preciso momento la sua moderata depressione era peggiorata, e non voleva farsi aiutare. Ho tollerato la crudeltà del suo comportamento perché sapevo quanto stava male. Passava dal gelo assoluto ai rimproveri, al pretendere che io uscissi – da casa mia – perché aveva bisogno di “solitudine”. Una volta mi ha costretto ad alzarmi nel cuore della notte e ad andare a casa di amici! Aggiungerei che il sesso era al massimo mediocre, cosa che attribuivo ai suoi dieci anni più di me. La mia autostima ne ha sofferto. Poi l’ho lasciato.

Veniamo a oggi. Scopro che sta con un uomo. A malapena riesco a contenere la rabbia. Mi sento una vittima del suo senso di vergogna. I nostri amici sono progressisti! Sua sorella è stata con delle donne! I genitori lo accettano! Per lui, DAN, non vale alcuna delle ragioni che tu giudichi opportune per non dichiararsi! Il suo non accettarsi mi ha procurato il peggior trauma emotivo della mia vita, e sono furibonda. Ovviamente so che non mi riguarda. Sono affari suoi. Ma allora perché a ripensarci mi dà tanto fastidio? Da un lato vorrei dirgli qualcosa, ma non so se mi farebbe stare meglio. Ti sarei grata di qualsiasi indicazione. Non so cosa pensare.

– Bitterly Enraged And Really Distressed

Non per fomentare la tua rabbia, BEARD, ma sai quella sera che ti ha spedito a dormire dagli amici? Ecco, non era per “stare solo”. Era per ricevere.

Prima di dirti cosa puoi fare per la tua rabbia, BEARD, ci tengo a chiarire una cosa: non penso che avere l’esatto opposto di ciò che aveva il tuo ex – amici conservatori anziché progressisti, sorelle etero anziché bi o eteroflessibili, due genitori di merda anziché tolleranti – giustificherebbe uno che ha più di trent’anni a non dichiararsi. Se uno è giovane e dipende dai genitori è ovvio: avere dei genitori di merda e nessun aiuto dagli amici o dai famigliari è un valido motivo per non dichiararsi alle superiori, e magari fin dopo l’università. Ma non è una scusa valida per rimanere nascosti fino a trent’anni suonati, e certamente non lo è per usare il prossimo come il tuo ex sembra aver usato te, ovvero come donna-schermo (per nascondere la sua omosessualità).

Altra cosa che voglio chiarire: esistono un sacco di uomini over trenta, quaranta, cinquanta e oltre che a letto sono bravi, e tanti ventenni che quando va bene sono mediocri.

D’accordo, BEARD, hai ben ragione di essere arrabbiata. In questo rapporto hai investito tempo ed energie, e se il tuo ex si rivela gay, be’, vuol dire che ha mentito e ti ha usato e ti ha fatto sprecare tempo. Ma potrebbe essere anche bisessuale, nel qual caso potrebbe non esser stato completamente sincero, ma nemmeno averti usato o fatto sprecare il tuo tempo. In entrambi i casi ti ha trattato piuttosto male, e scoprire che adesso sta con un uomo ti porta a rileggere il vostro rapporto e la sua depressione, per non dire della notte in cui ti ha cacciato di casa per il suo bisogno di “solitudine”. Ripensando a una relazione, potersi dire “Ho fatto il possibile e non ha funzionato, ma almeno ci ho provato” è diverso dal doversi dire “Non avrei potuto cambiare le cose in alcun modo e sono stata biecamente usata”.

Secondo me devi fare due cose: innanzitutto decidere di non giustificare mai più chi ti tratta in modo crudele. A volte lo facciamo tutti, ma chi non riesce a trattare il partner con un minimo di rispetto e compassione nei momenti di crisi non è in condizioni di avere una relazione. Poi penso che dovresti scrivergli e sfogarti come si deve. Digli che sei arrabbiata, digli perché. Potresti non ottenere risposta – potresti non volerla – ma scrivere ti farà star meglio. E poi chi lo sa? Se dall’altra parte dovessero arrivare scuse sentite, BEARD, magari staresti meglio ancora.