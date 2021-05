Sono un ragazza europea eterosessuale e leggere la tua rubrica da lontano è un ottimo modo per esplorare il mondo del sesso! Mi chiedevo se potessi darmi un consiglio su come “accelerare” i pompini, o meglio come far venire più in fretta il mio fidanzato. A me succhiarlo piace, ma dopo un po’ comincia a farmi male la bocca e vorrei che lui finisse. È più “lento” di altri uomini con cui sono stata. Durante la penetrazione non mi dispiace. Di solito vengo per prima, ma aspettare che lui finisca non è un problema. Nel sesso orale, però, aspettare è più difficile. A volte mi rifiuto di succhiarglielo perché so quanto sforzo ci vuole. Con lui non ne voglio parlare, per non metterlo in imbarazzo. So quant’è bello ricevere del sesso orale senza doversi precipitare all’orgasmo e non voglio mettergli fretta. Stiamo insieme da anni, e ancora non ho trovato una tecnica che mi permetta di accelerare il tutto. Vorrei che ci fosse una specie di pulsante. Magari tu sai consigliarmi?

– Sex Tips Inducing Faster Finish Easing Discomfort

Ho una buona notizia: il pulsante c’è. Ahimè non funziona con tutti gli uomini, ma per molti una piccola pressione lì può accelerare considerevolmente l’orgasmo. Il pulsante non è difficile da trovare, STIFFED, e a occhio nudo non si vede… perché sta dentro il culo. La prostata è una ghiandola che produce il liquido seminale; si trova nel culo, dentro e in alto. Se sei di fronte al tuo ragazzo – come quando glielo succhi – la prostata è sullo stesso lato del corpo su cui stai tu. infila un dito, muovilo delicatamente come a dire “vieni qui”, e lo starai premendo. Se mentre il tuo ragazzo si avvicina all’orgasmo continui a premerlo delicatamente, lo sentirai indurirsi, gonfiarsi e contrarsi.

Ma prima di infilargli un dito nel culo, STIFFED, dovrai chiedergli il permesso, il che significa che dovrai prima proporglielo e secondo me dovresti anche chiarire perché vuoi provare. Non dipingerlo come un problema (”Ci metti troppo!”), perché non lo è. Ha una resistenza straordinaria, giusto? E se la resistenza è un’ottima cosa durante il sesso penetrativo (vieni sempre per prima), quando glielo succhi diventa un problema. Capire come accompagnarlo al finale un po’ più velocemente ma senza mettergli fretta è una cosa di cui dovreste poter parlare. Con il proprio partner bisogna poter parlare francamente di sesso in generale, STIFFED, e un feedback quando il sesso è fisicamente disagevole è particolarmente importante.

Inoltre, se per te il vantaggio di accelerargli l’orgasmo durante il sesso orale è evidente – ti stanchi meno i muscoli della faccia – di grossi vantaggi ce ne sono due anche per lui: lo farai venire più in fretta intensificando il suo piacere, e di quei pompini più intensamente piacevoli, se diventeranno meno faticosi per te, ne riceverà di più. E se per lui (o per te) un dito nel culo è un no assoluto, STIFFED, di trucchi da provare ce ne sono altri. Alcuni uomini vengono più in fretta se durante il pompino gli prendi in mano le palle, o le strizzi un po’, o le tiri delicatamente; altri ci riescono se gli stimoli i capezzoli (o se li stimolano da soli). E per velocizzare il tutto puoi sempre usare le mani, ovvero ti sfili di bocca l’uccello, glielo meni energicamente per un po’, facendolo avvicinare al traguardo, e poi ti ci rituffi.