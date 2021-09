LOL, mi sa che questa cosa esula dalle tue competenze. Io e il mio fidanzato stiamo insieme da quasi cinque anni. Quando ci siamo conosciuti mi ha rivelato un suo feticismo, che da allora è francamente sfuggito di mano. Non sono di vedute ristrette e amo sinceramente dare piacere. Il mio approccio al sesso è sempre stato “se ti eccita, eccita anche me”. Ma il suo feticismo supera i confini dell’ossessione, senza contare che l’onere ricade interamente su di me.

Ecco la rivelazione: il mio fidanzato è un cosiddetto urofilo, ma non di quelli normali. Se non può guardarmi ogni volta che faccio pipì, si arrabbia. I primi due anni sono stati terrificanti perché se la facevo mentre era al lavoro mi faceva scenate di proporzioni epiche. E quindi me la tenevo. La cosa che mi ha già provocato infezioni alle vie urinarie e altri problemi, ma lui continua a insistere perché la trattenga il più a lungo possibile, per dargli sempre “un bel getto forte”. Devo anche lasciarmi guardare mentre faccio la cacca, cosa che mi imbarazza da morire perché faccio pipì e cacca insieme. Se mi scappa nel cuore della notte devo svegliarlo – facendolo arrabbiare – tanto che pur di non svegliarlo me la tengo per tutta la notte. La sua ossessione ha finito per diventare la mia, solo che a me non eccita.

Dopo il parto non mi lasciava letteralmente stare trenta secondi in bagno da sola, e avevo appena espulso un essere umano dalla vagina davanti a dieci adulti sconosciuti. Anche lì all’ospedale, doveva guardarmi. Non posso usare un bagno pubblico se non gli faccio un video. È un inferno. Non mi capita di fare la pipì in privato, senza qualcuno che mi veda o mi faccia sentire in colpa, da circa CINQUE ANNI. Mi sento prosciugata della mia umanità. Tutto questo gliel’ho detto, e lui se-ne-fre-ga. Questa cosa mi ha invaso la vita, scusami se è imbarazzante. Leggo la tua rubrica da anni e sei l’unico a potevo chiedere. LOL. Non voglio distruggere la mia famiglia per questo. Aiuto!

–Unrelenting Requirements Inducing Nervous Exhaustion

Non vuoi distruggere la tua famiglia per questo, URINE, ma io sì. Per la precisione vorrei distruggere la testa al tuo fidanzato. Sia intesa come metafora, non approvo la violenza. Eppure, leggendo la tua lettera mi viene voglia di dare al tuo fidanzato tanti metaforici pugni da frantumargli il metaforico cranio in mille metaforici pezzetti. E anche se non penso che la questione esuli dalle mie competenze – quel che devi fare mi sembra ovvio, come non dubito sembrerà a chiunque legga la tua lettera – ho comunque invitato un paio di esperti.

Il dottor Ian Fields è un ginecologo-urologo specializzato in disfunzioni del pavimento pelvico e patologie della vescica. Gli ho fatto leggere la lettera per avere un parere competente sui rischi di tutto ciò per la tua salute, URINE, ma prima di discutere i rischi sanitari che sei costretta a correre, vorrebbe affrontare l’elefante in salotto (e in camera da letto, in bagno, in sala parto).

“Chiamiamo le cose con il loro nome: quest’uomo sta abusando di lei”, dice il dottor Fields. “E da questa relazione psicologicamente violenta se ne deve andare”. Sono perfettamente d’accordo con lui, URINE: tu non stai accontentando un fidanzato kinky, sei terrorizzata (parole tue) da un uomo che abusa psicologicamente di te. Lascialo.

“I rischi per la salute ci sono e sono molti”, prosegue il dottor Filds. “Trattenere grandi quantità di urina nella vescica crea le condizioni per infezioni ricorrenti delle vie urinarie. Queste infezioni possono risalire nei reni, provocando un tipo di infezione che si chiama pielonefrite. Episodi ricorrenti di pielonefrite possono danneggiare i reni in modo permanente. E i reni non conviene perderli, perché se smettono di funzionare poi non riprendono”.

E distruggerti i reni non è l’unico rischio che corri, URINE.