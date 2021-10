Sono una donna etero di 33 anni, sto con mio marito da dieci, sposati da sei. Quando ci siamo messi insieme ero estremamente gelosa. Per fortuna ho imparato a controllarmi grazie a tanta terapia. Quando ci sono riuscita, però, ho cominciato a fantasticare su lui che faceva sesso con altre. Abbiamo portato queste fantasie in camera da letto – solo come fantasie – ed è stato eccitantissimo. Ad ogni modo, un anno fa ho avuto un figlio. Mi ci è voluto un po’ di tempo perché la libido tornasse, ma poi è tornata in pompa magna__. Sono costantemente arrapata. Al punto che quando mio marito ha accennato al fatto che una sua vecchia amica che vive in un’altra città aveva cominciato a flirtare, gli ho subito chiesto di scoprire se poteva uscirne qualcosa. Lui, con il mio permesso, le ha detto che potrei essere una cuckquean(al momento siamo fermi a “potrei”, perché ancora non l’abbiamo fatto). Lei era interessata, e il loro flirt è andato in crescendo.

A breve lei verrà in città per lavoro. Non avendo mai fatto cose simili, ho sentito riaffiorare la mia ben poco eccitante gelosia. Abbiamo deciso che mio marito con lei non avrebbe fatto nulla, a parte un drink al volo. Ma lei gli ha chiesto di cenare con tutti e due. Così le dinamiche cambiano, per cui ho accettato. Ma adesso oscillo tra l’eccitazione e l’ansia. Sarò lì per guardare o partecipare? (essendo bisessuale, non è da escludere). Loro due hanno già un rapporto, e ho paura di sentirmi esclusa. Ti scrivo perché non riesco a risolvere questa dissonanza cognitiva. Un attimo prima l’idea di realizzare la fantasia mi eccita al punto che devo correre a masturbarmi di nascosto. Un attimo dopo ho paura di quel che succederebbe se lo vedessi più interessato a lei che a me. Non riesco a interpretare i miei sentimenti. Se ho tanti dubbi sono davvero una cuckquean?

–Completely Confused Cuckquean

Quando ho fatto leggere la tua lettera a Venus, presentatrice del Venus cuckoldress podcast, mi ha risposto con tre parole e un punto esclamativo: “La fantomatica cuckquean!”. Il cuckolding è una “relazione aperta a senso unico” – come ama definirla Venus – consensuale e tra persone che si amano, e i cuckold sono perlopiù uomini. In natura è raro incontrare una cuckquean, vale a dire una donna che si eccita se il marito o il fidanzato va a letto con altre. Negli anni ho ricevuto centinaia di lettere da uomini che volevano fare i cuckold (alcuni gay, la maggior parte etero o bi), ma appena una manciata da parte di donne come te, CCC. Sei una primula rossa, un cigno nero, una pietra preziosa.

E la sensazione che descrivi – quel misto di eccitazione e paura, curiosità e apprensione – è così comune tra gli aspiranti e a volte praticanti cuck che Venus le ha dedicato un nome (e un intero blocco del suo podcast): ansia da cuckolding. “Quella sorta di angoscia fa parte della bellissima complessità di un rapporto di cuckolding”, dice Venus. “Riuscire non solo a elaborare e superare la gelosia nociva, ma a renderla fortemente erotica, sul piano emotivo, è una vera impresa. È una cosa che ammiro moltissimo nei cuckold come nelle cuckqueans”.

L’ansiada cuckolding può confondere, CCC, ma non è una colpa. Se riesci a controllarla e il risultato merita – e se tuo marito ti aiuta a gestirla in modo sensibile – puoi arrivare a sentirti pronta per realizzare le tue fantasie. Ma come con il bungee jumping, per dire, un po’ di paura ci sarà.

“Può essere bellissimo e un attimo dopo tremendo”, dice Venus. “Ma il tuo partner, mentre lo fate, avrà un ruolo centrale nel rassicurarti e sostenerti. So di una moglie che, prima del primo incontro con un altro uomo, ha scritto al marito cuckold una lettera affettuosa, da leggere in caso di ansia da cuckolding. Ed evidentemente era ciò che gli serviva. Grazie a quella, il marito ha potuto elaborare l’ansia lasciando spazio all’eccitazione e al brivido di pensare sua moglie con un altro uomo”.

Il partner di un cuckold o di una cuckquean deve mantenere un delicato equilibrio. Tuo marito deve innanzitutto riconoscere le tue insicurezze e aiutarti a minimizzarle rassicurandoti, CCC, ma non conviene che scompaiano del tutto. Per la maggior parte dei cuck, il punto è l’erotizzazione dell’insicurezza: no insicurezza, no brivido. E se come sforzo può sembrare notevole, per chi il kink non lo condivide (o ne ha uno che richiede una preparazione emotiva e successive attenzioni) i risultati – le esperienze condivise, i legami che si stabiliscono, gli orgasmi – possono essere fantastici. “Ma tieniti pronta per gli alti e i bassi”, avverte Venus, “perché il cuckolding, per le emozioni, è un otto volante”.

E ti prego – ti prego, ti prego, ti prego – di non scapicollarti a fare la cuckquean solo perché nel weekend questa passa in città. “La chiave del successo è procedere lentamente”, spiega Venus. “C’è sempre spazio per spingere il flirt e la provocazione un po’ più in là: fare retromarcia perché si è corso troppo non è mai facile”.

Riprendersi da una brutta esperienza a tre che ha innescato sentimenti di gelosia non è facile, CCC, ma possibile. Con il cuckolding – in cui di solito ci si vuole ingelosire e/o sentirsi inadeguati – una prima esperienza negativa può distruggere il rapporto. Per scoprire dove sta il confine tra sensazioni “buone/cattive” (la gelosia eccitante) e quelle “cattive/cattive” (la gelosia non eccitante) ci voglionotempo e una capacità di comunicare non buona, CCC, di più.

Seguite Venus su Twitter (@CuckoldressV).