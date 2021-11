Voglio correggerti su una cosa che ripeti spesso: che un uomo sa “nascondere” il suo orientamento bisessuale. Non sono d’accordo. Io che il mio fidanzato era gay o bi l’ho capito subito, ma lui per un po’ ha negato. Solo che era talmente palese! Faceva pena a letto, non prendeva l’iniziativa e ignorava completamente l’anatomia femminile! Ho dovuto mettermi a cercare le prove, che ho trovato dopo nove mesi. Al che l’ho sputtanato senza pietà con i suoi amici, l’ho umiliato di persona e gli ho messo sotto il naso il suo profilo su un’app da incontri gay. Ho goduto dall’inizio alla fine, smascherando le sue bugie e dicendo a tutti la verità, perché lui mi ha usato e sfruttato per avere una finta relazione. Su un paio di cose ho sbagliato. Primo, a pensare che se gli avessi chiesto “Sei gay?” avrebbe semplicemente confessato. Errore, perché non è successo. Secondo, che se fosse stato gay non lo avrebbe nascosto perché le persone lgbt la lotta per i diritti l’hanno vinta. Errore. Sono una frociarola solo perché mi piace sentirmi superiore e godere di quel che ricevo dagli amici gay. Ma in casa di femmina ce n’è già una.

–Furious And Vengeful Ex

Sei una persona orrenda, non ti voglio tra i miei lettori e spero che i tuoi amici gay capiscano quanto sei tossica e ti taglino fuori, a meno che non siano orrendi come te, nel qual caso ti meritano.

Chiariamoci, FAVE: il tuo ex ha sbagliato. Ho da sempre poca stima dei gay non dichiarati che si mettono con le donne per distrarre dal fatto che gli piace il cazzo (ammesso che il tuo ex fosse gay e non bi). Ma se questo a letto era una schiappa (con te), non prendeva l’iniziativa (almeno non con te) e dovevi dargli una torcia perché ti trovasse il clitoride (e forse nemmeno con quella), perché sprecarci nove mesi? Avresti potuto e dovuto scaricarlo alla prima scopata pessima, FAVE, o al primo sospetto che non fosse con te (o con il tuo genere) che voleva fare sesso.

E per la cronaca, FAVE: l’orientamento può nasconderlo chiunque, non solo i bisessuali. Molti di questi, però, non si dichiarano per paura di essere sputtanati senza pietà da partner/ex arrabbiati, rancorosi e vendicativi. Ripeto, ho poca simpatia per i gay non dichiarati che mentono alle donne ingannandole. Ma se il tuo ex era bisessuale, e non gay, e non vi eravate impegnati a essere monogami, aveva tutto il diritto di scopare con altre persone, comprese quelle dotate di pene.