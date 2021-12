Da dieci anni ho una relazione fedele. Fedele perché il mio ragazzo vuole che sia così. A me andrebbe bene anche una relazione aperta e gliene ho parlato. Ma lui mi ha fatto capire che pensa che sarebbe “sbagliato”. Non vado quasi mai nel suo appartamento. Non m’invita e comunque casa mia è molto più comoda. La sua non sembra mai “vissuta”. Tutto dev’essere in ordine e “come si deve”. Letto rifatto, bagno immacolato, niente calzini sul pavimento. In generale passiamo insieme i fine settimana, e niente più. Si rifiuta anche di farsi penetrare da me o addirittura che gli metta un dito dentro, ma gli piace quando gli vengo sul sedere. In generale, è qualche anno che non sembro eccitarlo particolarmente. A ogni modo, per una serie di fattori contingenti (covid, ristrutturazione della casa e così via), ho lavorato da casa sua per qualche giorno. Nell’armadio delle provviste ho trovato una grossa bottiglia di lubrificante Wet lube e una confezione-risparmio di clisteri Fleet. Cosa dovrei pensarne?

–Frustrated In Brooklyn

Prima di tutto, una piccola obiezione. Usi il termine “fedele” per dire “sessualmente esclusivo”, FIB, ma dovresti sapere – in quanto lettore della mia rubrica – che non tutti i rapporti fedeli sono sessualmente esclusivi, e viceversa. Due persone possono essere sposate o compagne di vita ed essere impegnate l’una con l’altra nel lungo periodo pur scopando con altre persone; e due persone possono decidere di smettere di scopare con altre persone perché non vogliono usare preservativi (o perché vogliono limitare il loro rischio di contrarre il covid) senza impegnarsi l’una con l’altra per il resto dell’anno, e tantomeno per un periodo più lungo.

Quanto a quel che hai trovato mentre stavi ficcando il naso nell’appartamento del tuo ragazzo…

Anche se non sempre a tradire sono quelli pensano che le relazioni aperte siano “sbagliate”, FIB, è così frequente che le cose stiano così che ormai è un po’ un luogo comune. È quindi del tutto possibile che il tuo ragazzo si sia ripulito per qualcun altro. Ma perché? Perché mai il tuo ragazzo ti tradirebbe, quando sa che non avresti alcun problema con una relazione aperta? Alcune persone che tradiscono pensano che farlo sia sbagliato (e lo è), e il minimo che possano fare se tradiranno (e lo faranno) è avere la decenza di dispiacersene (o fingere di farlo). Altri sono degli stronzi egoisti che vogliono scopare in giro, incuranti dei loro partner, ma non vogliono che questi ultimi facciano lo stesso.

Naturalmente non sappiamo con certezza se il tuo ragazzo ti ha tradito. Il lubrificante di per sé non è una prova – gli uomini lo usano anche per masturbarsi – e può darsi che quella scatola di clisteri Fleet fosse rimasta nel suo cassetto da dieci anni o più. C’è un solo modo per gettare luce su questo mistero: chiedi al tuo ragazzo cosa sta succedendo. Magari ha una buona spiegazione – oppure riuscirà a tirarne fuori una vagamente plausibile dal suo culo immacolato – e toccherà a te cercare di capire se sta dicendo la verità o meno. Ma se vuoi rimanere con lui, FIB, puoi ricominciare proprio da quello che hai fatto. Puoi considerare quello che hai trovato mentre cercavi delle provviste – non stavi ficcando il naso, naturalmente, figuriamoci – come un tradimento imperdonabile, FIB, oppure come un’opportunità di rinegoziare i termini della vostra relazione.