Sono un uomo gay sulla quarantina. Amo moltissimo mio marito ma due anni fa abbiamo constato che il nostro reciproco desiderio sessuale, semplicemente, era svanito. Grazie anche al fatto di aver letto per anni la tua rubrica, siamo riusciti a chiederci in maniera tranquilla se volevamo restare insieme, in un matrimonio fatto di complicità, oppure separarci. Abbiamo deciso di restare insieme e sono felice della nostra decisione. Il sesso è la cosa che più ci ha fatto litigare, e la nostra relazione è migliorata quando abbiamo eliminato quella fonte di conflitto. Mio marito ha un paio di scopamici con cui si vede, mentre io mi diverto perlopiù su internet (la nostra conversazione si è svolta all’inizio della pandemia e divertirsi online sembra più sicuro). Una delle cose che ho potuto esplorare lo scorso anno è il “findom”, la dominazione finanziaria. Mi fa davvero godere inviare denaro che avremmo potuto risparmiare a ragazzi più giovani e attraenti, e farmi umiliare per le mie sofferenze. Il fatto è che quasi tutti i ragazzi che fanno findom sono etero. Spesso fa parte del ruolo che impersonano: sono ragazzi etero e attraenti che esigono tributi in denaro da “froci patetici” che non toccherebbero mai nella vita reale. Per quanto mi piaccia farmi prosciugare il portafoglio da un giovane ragazzo etero e attraente che mi dà del frocio, preferirei dare il mio denaro a un giovane uomo gay attraente e dominante. Perché così pochi uomini gay si dedicano a questa pratica? I giovani uomini gay si rendono conto della quantità di denaro a cui rinunciano? Potresti per favore dirglielo?

–Chances Are Some Hot FinDoms Are Gay

“Non so perché i gay che fanno findom non sono più numerosi”, dice Master AJ, “ma di sicuro non sono il solo”.

AJ è un uomo gay di 23 anni, sessualmente dominante, che vive, lavora, e prosciuga gay sottomessi di tutto il mondo dalla sua casa nella zona nordovest degli Stati Uniti, sul Pacifico. È incappato per la prima volta nella scena findom su Twitter quando era uno studente universitario gay kinky che faceva fatica a pagare l’affitto. “Avevo due lavori, e anche se non ero disperato pensavo molto ai soldi”, dice AJ. “E così l’idea di esercitare controllo, una cosa che già mi piaceva, e di dominare qualcuno esigendo da lui il denaro che aveva guadagnato, è stata una spinta enorme”.

La maggior parte dei maschi che fanno findom si sforzano a tal punto di sottolineare quanto siano etero che AJ a volte si fa delle domande. “Non ho mai visto dei dominatori maschi prosciugare donne cisgender”, dice Master AJ. “E quindi, se questi tizi sono davvero etero, può essere un caso se sono incappati nella scena findom gay, o se hanno avuto l’idea di cominciare a prendere di mira una comunità di cui non facevano parte, pur di affermarsi?”. E visto il livello di piacere che molti maschi che praticano findom e si definiscono etero traggono dal dominare uomini gay, “sembra plausibile che almeno alcuni di questi ragazzi non siano totalmente sinceri a proposito della loro sessualità”.

Perché un praticante del findom maschio gay o bisessuale dovrebbe dirsi etero? Perché, come fa notare AJ, questo lo renderà più appetibile per un’importante porzione della comunità findom sottomessa gay. “Ci sono un sacco di uomini gay che hanno il feticcio di essere bullizzati da uomini etero”, dice AJ. “E a un sacco di gay sottomessi piace l’idea di essere soggiogati da qualcuno che non sarà mai attratto da loro. Una cosa che trovo piuttosto ridicola, perché essere gay non significa necessariamente che un ragazzo abbia una qualche possibilità con me”.

C’è poi la questione degli insulti omofobi nei giochi findom e del modo in cui questi insulti vengono recepiti.

“Gli insulti sono molto usati nella scena findom/kink”, dice AJ, “e possono davvero suonare o essere percepiti in maniera diversa a seconda della sessualità di chi li pronuncia”. Questo significa che per alcuni uomini gay farsi dare del “frocio” da un ragazzo etero in un contesto sicuro, controllato e consensuale – come durante una sessione di prosciugamento dei suoi soldi – appare più degradante (in maniera sexy) di quanto potrebbe mai accadere se fosse un altro “frocio” a chiamarlo così. “Ma altri uomini gay preferiscono i praticanti gay del findom perché non amano farsi insultare da uomini etero”, dice AJ.