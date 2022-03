Sono una donna queer di 28 anni. Per molto tempo non ho avuto una relazione. Era impossibile per me avere una connessione fisica o emotiva con una qualsiasi persona, dopo che sono stata violentata quattro anni fa. Alla fine trovato una persona davvero, ma davvero, davvero carina. Ha 36 anni, ed è piuttosto semplice. È un uomo bianco cis che non ama il sesso anale, il che è un bene; non troppo bravo nel sesso orale, il che è un male; con un desiderio sessuale medio-basso e un cazzo di livello medio-alto. Ecco il problema: mi piace l’avvolgente sensazione dell’amore e del piacere sessuale che mi sto finalmente godendo dopo molto tempo, ma lui mi lascia comunque insoddisfatta. Sento che gli mancano un sacco di cose. Non condividiamo fantasie, non prende l’iniziativa, non c’è un senso di seduzione e il cunnilingus è deludente. Gliene ho parlato e lui mi ascolta, mi dice di avermi capito, ma non mette in pratica nessuno dei miei suggerimenti. Mi dice invece di concentrarmi sugli aspetti della nostra relazione che sono fantastici, piuttosto che su quel che manca. Forse sono troppo critica e dovrei cercare di concentrarmi sugli aspetti positivi. O invece dovrei lasciarlo per andare a cercare un idealizzato dio del sesso, che potrebbe esistere ma anche no?

– Idealized Dick Katharsis

P.S. La mia domanda ha bisogno di una risposta ponderata, non feroce alla Savage. E quindi, dovrei forse parlare col mio psicologo e non con te?

Innanzitutto la cosa più importante, mi spiace che tu sia stata violentata. Sono felice che tu abbia chiesto l’aiuto di un professionista, IDK, e sono felice di sentire che ti senti pronta a rientrare in contatto con altre persone dopo esserti presa quattro anni di tempo per riprenderti. E mi sbilancerò nel dirti che non devi scegliere tra il parlare con me della cosa e il parlare con il tuo psicologo. Puoi parlare con entrambi.

Allargando per un attimo la riflessione, ho sempre pensato a questa rubrica (e al mio podcast) come a una conversazione con amici sul nostro amore e/o sulle nostre vite sessuali dopo alcuni bicchieri (o, di questi tempi, dopo aver condiviso un biscotto alla marijuana). Gli amici esistono per ascoltarci, metterci alla prova, e chiederci aiuto quando fanno delle cazzate. Ma gli amici non sono dei professionisti. Quando si vivono dei traumi, idealmente, vorremmo chiedere aiuto a un professionista e – quando ci sentiamo pronti – un consiglio ai nostri amici. E in quanto tuo amico che vuole aiutarti, IDK, in quanto amico premuroso, ti consiglierei di smettere di pensare al per sempre e di concentrarci invece sul per ora.

Sostanzialmente, IDK, quando guardi questo ragazzo, ti chiedi “è lui il ragazzo giusto per sempre?”. E la risposta a quella domanda è ovviamente no. Se dovessi stare per sempre con questo ragazzo – se sposassi un ragazzo che non è un granché a letto e si rifiuta di ascoltare i suggerimenti e cambiare le cose – a lungo andare saresti infelice. Non potresti mai dare seguito a quelle fantasie, non saresti mai sedotta come vorresti, non riceveresti mai sesso orale come desideri. Ma se invece di chiederti, “è lui il ragazzo giusto per sempre”, ti chiedessi, “è lui il ragazzo giusto per ora?”, la risposta sarebbe diversa.

Hai avuto un’esperienza traumatica quattro anni fa e da allora non sei più stata con nessuno. Riavvicinarti gradualmente al sesso, uscire con qualcuno e avere una relazione con un tipo a posto, che non è fantastico ma neanche terribile… Be’, sembra proprio ciò di cui hai bisogno. Non per sempre, IDK, ma solo per ora.

Quindi non andare a vivere con questo ragazzo, non fare promesse di alcun tipo e non prolungare questa relazione un minuto più di quanto vorresti. Quando ti sentirai pronta per mettervi fine – quando sarai pronta per andare alla ricerca di un idealizzato dio del sesso – allora potrai e dovrai mettere fine alla cosa. Non avrai una lunga relazione soddisfacente con questo tizio, IDK, ma potresti averne una breve e soddisfacente. Bentornata nel mondo del sesso e degli incontri sentimentali, prenditi cura di te e sentiti libera di scrivermi quando vorrai.