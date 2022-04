Mia moglie sa che ho il sonno pesante, ma non al punto da non svegliarmi quando lei ciclicamente si masturba accanto a me facendo tremare il letto. Non si rende conto di svegliarmi. Cosa devo fare? Mi offro di darle una mano (o l’uccello)? Aspetto un altro momento per chiederle se nella nostra vita sessuale c’è qualcosa che le manca? O lascio perdere e continuo a fingermi addormentato? Per il resto, il sesso di coppia mi sembra vada bene.

– Nocturnal Incidents That Erupt Necessitate Inquiries To Elucidate

Il fatto che tua moglie si masturbi accanto a te non significa per forza che manchi qualcosa, NITENITE. Magari è che si sveglia alle tre del mattino arrapata e per riprendere sonno deve toccarsi un po’. Puoi e dovresti di dirle – il giorno dopo, con un bel sorriso incoraggiante – che a volte masturbandosi ti sveglia e che la aiuteresti volentieri. Ma se tua moglie alle tre del mattino vuole giusto un orgasmo al volo, magari un rapporto completo non le interessa. E se “aiutarla” vuol dire che prima di riaddormentarsi deve farti venire, NITENITE, non stupirti se declina (e la prossima volta si alza e va a farlo altrove).

Uomo gay con domanda sul ruolo attivo. Facevo l’attivo con il mio ragazzo dell’università, ma dopo i vent’anni sono diventato soprattutto passivo. Ora vado per i quaranta, e avendo da poco chiuso una storia di dieci sto esplorando parecchio, e riscoprendo cosa mi piace a letto. Da passivo ho molta esperienza, mentre da attivo mi sento un po’ un pesce fuor d’acqua. Quelli che scopo mi fanno tutti i complimenti, per cui il problema non si direbbe la tecnica. Ma per me non è altrettanto intenso. In più, quando spingo fino in fondo il prepuzio si ritrae completamente e mi fa male (è un problema soprattutto quando l’altro mi siede sopra). Al mio nuovo fidanzato piace fare il passivo con me, ma queste cose mi distraggono e non riesco a rilassarmi e godere. Devo accettare di non essere portato per il ruolo attivo?

– Subpar Orgasms From Topping

Puoi accettare che il ruolo attivo non faccia per te e rinunciare, SOFT, ma mi sembra un po’ eccessivo e fin troppo drastico. Prova ad accettare quanto segue: preferisci il ruolo passivo a quello attivo e il secondo ti fa godere di più, ma ogni tanto ti piace anche il primo, sempre che tu non spinga troppo a fondo e/o non venga cavalcato con troppa violenza. Già che ci sei, potresti anche accettare i complimenti che ricevi. Anziché pensare che i tuoi passivi mentano, concedigli il beneficio del dubbio e pensa siano sinceri: come attivo sei bravo e farsi scopare da te è bello. Con un po’ più di esperienza, SOFT, è probabile che tu migliori ulteriormente, riceva più complimenti e arrivi a goderti di più anche il ruolo attivo.