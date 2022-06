Sto cercando di rimettermi sul mercato dopo due relazioni negative consecutive. Esperienze che mi hanno fatto dubitare della mia capacità di giudizio e di stabilire confini adeguati. Gli amici e il mio terapista mi avevano fatto notare i segnali d’allarme, ma evidentemente non li ho voluti vedere. Mi piace molto quello che dici sul fatto che non esiste la persona “giusta”, solo delle approssimazioni che tocca a noi “arrotondare”. Io però, a quanto pare, tendo ad arrotondare numeri troppo bassi. Ora come ora, non ho mai diffidato tanto del prossimo, né dubitato tanto delle mie scelte. Insomma ho tirato su tutti i miei muri. Ma stare in coppia mi piace molto, e vorrei che succedesse di nuovo. A cosa devo fare attenzione, mentre torno ad avventurarmi in quel mondo? Come si fa a essere prudenti senza muoversi a passo di lumaca? Che domande devo farmi, mentre comincio a stabilire nuovi legami affettivi, specie dopo i grossi errori di valutazione del mio passato recente?

– Understandably Nervous Since Upsetting Relationships Expired

Innanzitutto ridimensioniamo: hai avuto due storie di merda una via l’altra. È certamente spiacevole, UNSURE, ed è comprensibile che tu abbia delle remore a rimetterti in gioco, ma due storie di merda consecutive non sono la prova che tu non sappia giudicare. Pochi di noi possono dire di non aver avuto due storie di merda consecutive, se non di più. Il minimo comun denominatore in una sequenza di storie di merda è in genere una persona di merda, ma a volte le storie di merda capitano anche alle brave persone, e a volte anche con le brave persone, nel senso che una relazione di merda può anche non prevedere persone di merda.

Ma un conto è “di merda”, un altro è “clamorosamente di merda”. Esistono anche le tendenze di merda. Se continui a scegliere lo stesso modello-base di persona di merda e/o a commettere gli stessi modelli-base di errori di merda – per esempio ignorare i segnali d’allarme, impegnarti troppo in fretta o “lavorare sul rapporto” troppo a lungo – allora sei tu che devi cambiare.

E il principale cambiamento che devi apportare – la cosa che puoi fare diversamente, ora che ti rimetti in gioco – sembra evidente a me come ai miei lettori, ai tuoi amici e al tuo terapista: devi ascoltare i tuoi amici e il tuo terapista! Loro hanno visto i segnali d’allarme, UNSURE, e te li hanno fatti notare. Il problema non era che tu non li vedevi – non sei cieca – ma che hai guardato altrove e/o tentato di giustificarli (so che usare la parola “cieco” nel significato di “non capire o comprendere” è abilista, e prometto di non usarla mai più in quel senso).

A ogni modo, UNSURE, la lezione che quelle due relazioni di merda devono insegnarti non è “Mai più relazioni! Non posso fidarmi di me stessa!” bensì “La prossima volta che tutti quelli che conosco mi dicono che sto con una persona di merda, o che insieme stiamo di merda, ci do un taglio”. Chiariamo: non ti sto dicendo di sostituire la tua capacità di giudizio con quella dei tuoi amici o del tuo terapista, UNSURE, ma di integrarla con la loro. A meno che tu non voglia autorizzare i tuoi amici e il tuo terapista a organizzarti un matrimonio combinato, nel qual caso sì, puoi delegare ogni giudizio a loro.