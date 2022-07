Un amico mi ha messo in contatto con un tizio molto più giovane per procurarmi dell’erba e non solo. Lo chiameremo “il Belloccio”. Il Belloccio sapeva qualcosa di me – era stato a una festa a casa mia – e io sapevo qualcosa di lui: che è un fattone, come il nostro comune amico. In genere i fattoni hanno molto a cuore la consensualità, e prima di incontrarci il Belloccio mi chiede se può portare le palette per sculacciare. Ne parliamo e gli dico che per me un po’ di dolore ci può stare, ma che in generale mi lascia abbastanza indifferente (a parte i succhiotti. I succhiotti li adoro). In estrema sintesi: il Belloccio si crede una gran scopata perché ce l’ha grosso e ti sbatte a lungo e duro. La mia fica non veniva sfiorata da quasi tre anni, ma che io sappia “ahia” è una parola di sicurezza universale! Forse avrei dovuto sceglierne una migliore, perché ho dovuto ripeterla un sacco di volte! Ho pensato fosse la foga del momento, per cui non mi sono arrabbiata e ho accettato di rivederlo. Stavolta molti più ahia, ma da entrambe le parti (succhiotti!). Il giorno dopo, m’ingegno per capire come gestirla. Scopro un oggetto di nome Ohnut e dico al Belloccio che i soldi ce li metto io. Qualsiasi cosa, pur di rendere gli stantuffamenti meno ahia. Segue questo scambio:

Donna Abrasa: “Ma immagino sia già successo, no?”.

Belloccio: “Ma certo, ahahaha”.

Lì mi arrabbio. La testa di cazzo lo sapeva! Lo ha fatto apposta! Gli chiedo a bruciapelo se è una cosa che lo eccita e non mi risponde. Il che equivale a un sì. Adesso vorrei dargli fuoco. C’è però un problema: il Belloccio è la cosa più attraente su cui abbia avuto il piacere di mettere le mani. Gli ho detto che sono abituata a incanalare la rabbia in piani di vendetta contorti, di solito troppo folli per realizzarli. L’ho però sputtanato con il tizio che ci ha fatto conoscere. Quanto al Belloccio, potrei dirgli di sedersi, chiudere la bocca e ascoltare la mia versione, ma è un messaggio che ho già trasmesso (vedi: ahia). Forse dovrei semplicemente sbattere la porta e chiuderla a chiave, ma lui è così bello! E non ho mai avuto amanti che non fossero poco raccomandabili. Così però è troppo, vero? Vero?

– Boys Are Supposed To Ask Right, Dan?

P.S. Entrambe le volte non sono venuta!

Allora, il Belloccio se ne frega che tu venga o meno, ignora le tue reazioni durante il rapporto e fa sesso violento pur sapendo che può provocare dolore – di quello sgradito – alle sue partner. Insomma la scopata dei sogni.

Con questo, ovviamente, intendo dire che non ci devi scopare. Ma è evidente che tu sei tentata di scoparci ancora, BASTARD, come si evince dalla tua lettera (lettera che mi ha richiesto un’ora di revisione per renderla più, ehm, chiara.) Vuoi riscoparti il Belloccio perché è la “cosa più attraente” che tu abbia mai sfiorato. Il Belloccio è così bono, BASTARD, che sei tentata di scopartelo anche se dopo avergli parlato del fatto che sentivi dolore volevi dargli fuoco. Allora, BASTARD, avere un trombamico bono è una gran bella cosa, ma avere un trombamico bono – vedi anche: fidanzato bono, fidanzata bona o fidanzatƏ bonƏ – che nel sesso è scadente, egoista e ti manca di rispetto è esattamente come possedere una casa con una vista splendida che sorge accanto a un inceneritore. Alla vista prima o poi ti abitui e cominci a darla per scontata, BASTARD, dopodiché ti accorgi solo della puzza.

Se tuttavia sei propensa a concedere al Belloccio il beneficio del dubbio, BASTARD, trovare un appiglio non sarebbe difficile. È giovane! È perfettamente possibile che a tutte le donne con cui ha scopato nella sua breve vita il suo stile – stantuffare a lungo e duro – piacesse! È altrettanto possibile che a quelle donne il suo stile facesse schifo, e che come te sperassero che il Belloccio, sentendo “ahia”, si fermasse, chiedesse loro un riscontro e aggiustasse il tiro. Ma dal momento che lui o non è in grado o non ha voglia di farlo, per convincerlo a scoparti senza procurarti dolore fisico dovrai usare le parole e ciò su cui effettivamente puoi far leva con lui, vale a dire la tua fica, non gli amici comuni.

Digli che, se vuole rientrarci, deve trattarla/trattarti diversamente. Più preliminari, più lentamente, con il lubrificante, non infilandolo tutto (con o senza Ohnut)… qualsiasi cosa debba fare per renderti il rapporto più confortevole e piacevole va dichiarata (da te!) e fatta rispettare (idem!) come condizione irrinunciabile perché il Belloccio possa di nuovo avvicinarsi alla tua fica. E se la prende sul ridere, BASTARD, dagli fuoco.*

P.S. Che fine hanno fatto le palette?