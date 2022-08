Sto con mia moglie da dieci anni. Ne abbiamo entrambi 36. Siamo subito andati a convivere, senza darci il tempo di scoprire alcune cose l’uno sull’alta. Io per esempio guardo il porno, e lei l’ha scoperto quando già convivevamo. Ha avuto una reazione viscerale, dicendomi che per lei era un no assoluto, non negoziabile. Ho accettato di smettere ma non l’ho fatto. Stacco a dieci anni dopo: oggi prendo farmaci per il disturbo da iperattività/deficit di attenzione (adhd), che mi aiutano molto a evitare i comportamenti compulsivi come il consumo di pornografia. Per via di questo problema, e di quanto ero distruttivo prima di farmi curare l’adhd, abbiamo sfiorato il divorzio. Diciamo che ho portato nel rapporto la mia buona dose di negatività. Allo stato attuale, il patto è che io non guardi porno di alcun tipo, e qui le nostre strade cominciano a separarsi. Per lei pornografia vuol dire masturbarsi su qualsiasi cosa. Video porno? Vietati. Guardare donne in bikini? Vietato. Scoprire per caso una cosa che mi eccita e masturbarmi su quella? Tradisco la sua fiducia. Insomma il “porno” non lo guardo più, ma provo un grande risentimento per come vengo controllato. L’esempio più recente: mia moglie stava aiutando nostro figlio a giocare su un dispositivo a cui si accede tramite Facebook. Essendo collegato con il mio profilo, si è aperta una finestra con uno scambio di messaggi recente. Ringraziavo un amico per essermi stato accanto, chiedendomi come stavo, mandandomi cose spiritose, eccetera. L’amico in questione ama spedire memi divertenti e a volte un po’ spinti. Nello scambio gli dicevo che mi piacevano, anche quelli che avrebbero “turbato mia moglie”. Ora lei mi accusa di usare gli amici (e i memi) come espedienti per aggirare la mia promessa di non guardare il porno. Non ne posso più. Già mi fa vergognare perché mi masturbo, e adesso mi sembra di aver perso la privacy. Stiamo per andare dall’ennesimo terapista di coppia. Hai qualche consiglio?

– Worried About This Constant Harassment Eroding Relationship

Non so con esattezza cos’abbia dovuto sopportare tua moglie. Accenni ai tuoi comportamenti distruttivi prima di farti curare l’adhd. Atteggiamenti distruttivi, azioni distruttive, distruzioni distruttive… di qualsiasi cosa si trattasse, parto dal presupposto che facessi cazzate quasi intollerabili, WATCHER, e concedo a tua moglie alcuni punti per averle tollerate.

Ciò detto…

Rinunciare al porno è un prezzo che alcuni sono disposti a pagare. Chi ha un rapporto tutto sommato sano con il porno – ed è in grado, come quasi tutti, di farne un uso moderato senza trascurare sessualmente il partner e/o ferirlo – può innamorarsi di una persona che, per qualche motivo, non sopporta l’idea che il partner ricorra al porno. C’è chi lo fa per suscettibilità e chi per insicurezza, chi a sinistra ha obiezioni politiche e chi a destra ne ha di religiose. Io, personalmente, al porno non rinuncerei, ma una persona più ragionevole può accettare di smettere (o fingere di aver smesso) per la persona che ama.

Se però poi chi ha preteso che il partner smettesse di guardare il porno arriva a definire come porno assolutamente tutto – il porno in senso stretto, le foto non pornografiche, le persone attraenti per strada, i memi condivisi dagli amici – allora il punto non è il porno fin dall’inizio. E nemmeno l’insicurezza, le obiezioni politiche o qualche preziosissima convinzione religiosa. Il punto è controllare l’altro. E la cosa peggiore di chi ama controllare è che non è mai soddisfatto. Poco importa di quanto il partner sentimentale accetti di farsi controllare: non basta mai. Il crescendo delle pretese è lento all’inizio del rapporto, WATCHER, quando lasciarsi è ancora relativamente facile. Ma una volta che diventa più difficile – una volta firmato un contratto d’affitto, celebrato un matrimonio, messo al mondo un figlio – le pretese non solo aumentano rapidamente, ma tendono anche a diventare più arbitrarie e irrazionali (niente meme? Ma scherziamo?).

I deliri di tua moglie sono intollerabili, WATCHER, e tu non devi accettarli.

Tutti hanno diritto alla privacy, anche da sposati. Così come tutti devono godere di uno spazio di autonomia erotica, anche da sposati. Esperienze su cui fantasticare, tempi e modalità di masturbazione, cose fattibili senza violare il proprio impegno alla monogamia e/o esporre il partner a rischi… sono cose che non solo nessuno deve cercare di toglierti, ma che nessuno ha la facoltà di toglierti. Non possiamo regolamentare le fantasie del partner. L’ideale è che i nostri partner se la sentano di condividerle con noi, e di coinvolgerci nella misura in cui possiamo o desideriamo essere coinvolti. Ma non possiamo impedirgli di guardare ciò che hanno voglia di guardare, a patto che siano rispettosi nei tempi e nei luoghi [in cui farlo], e certamente non possiamo impedirgli di pensare a qualsiasi cosa vogliano pensare, con o senza cazzo in mano.

Divorzia. O diventa più bravo a dire a tua moglie ciò che pretende di sentirsi dire, fare quel che ti pare quando sei protetto dal tuo spazio (di autonomia erotica) e cancellare le tue tracce.

P.S. Se alla fine della prima seduta l’ultimo terapista di coppia da cui siete stati non ha detto a tua moglie “Lei è una cazzo di psicopatica”, era un incapace.