Sono gay e ho da poco cominciato a frequentare un uomo in coppia aperta: intelligente, spiritoso, sexy. Mi ha detto quasi subito che il suo compagno è un attivo dominante, feticista (cuoio, latex, eccetera), al quale capita di ingabbiare dei ragazzi e cose del genere. Con il suo compagno, inoltre, è un “sottomesso ribelle”, nel senso che disubbidisce e gli resiste a fini erotici. All’inizio la cosa mi lasciava indifferente, ma adesso sto cominciando ad avvertire la presenza del suo compagno in un modo che non mi piace, pur non avendolo mai incontrato. Mi capita anche di provare risentimento e gelosia al pensiero che si faccia dare ordini, inibire o controllare (tra noi il sesso è passionale, intimo e intenso, oltre che del tutto tradizionale). So che il suo rapporto con il compagno non è affar mio, ma se davvero è un sottomesso ribelle, e il suo compagno un “domatore”, sono solo una pedina nei loro giochi? L’intimità che condividiamo è a uso e consumo della sua relazione d/s principale? Lui mi piace e vorrei che stessimo insieme, ma non è possibile perché hanno deciso di sposarsi. Per me non è un problema, ma non sopporto l’idea che il nostro legame entri a far parte di un gioco erotico con il suo compagno. Non voglio essere trascinato nelle loro dinamiche di potere. Ti sarei grato di un consiglio.

– Neither Brat Nor Tamer

Chiamiamo il tizio che stai vedendo “Ribelle” e il suo futuro marito “Dom”. Nel peggiore dei casi, NBNT, il Ribelle va a casa e racconta a Dom tutto quel che fate insieme, presumibilmente in tono di sfida, dopodiché Dom punisce Ribelle perché è appunto un puttanello ribelle. Se è quello che fanno – e noi non sappiamo cosa fanno – allora sì, direi che il sesso tradizionale tra te e Ribelle “entra a far parte” dello scambio di potere nei suoi giochi erotici con Dom. Potresti chiedere a Ribelle di non parlare a Dom del tempo che passa con te, NBNT, ma in definitiva non puoi controllare ciò che Ribelle fa o dice quando è solo con Dom… e raccontarsi tutto potrebbe essere una condizione della loro coppia aperta… e tentare di controllare ciò che Ribelle dice a Dom quando sono soli, e al tempo stesso essere contrario al fatto che Dom eserciti un controllo su Ribelle, da parte tua è un po’ ipocrita.

Allargando per un attimo l’inquadratura: se a uno non piace l’idea che la persona che si scopa racconti al suo partner principale le loro scopate deve evitare di scoparsi gente che ha un partner principale e/o scoparsi solo gente accoppiata che con il partner principale ha un accordo Ncdn (“non chiedere, non dire”) (studenti di lettere sottomessi: vi ordino di fare l’analisi logica di questa frase).

Tornando a te, NBNT: credo che il vero problema, qui, sia che ti sei invaghito di Ribelle. Ma siccome non puoi opporti all’esistenza di Dom, perché Dom è un dato acquisito fin dall’inizio (ed è stata la sua disponibilità ad aprire la coppia a rendere possibile il tuo legame con Ribelle), sei inconsciamente approdato all’idea di essere contrario al sesso che Ribelle fa con Dom, e alla possibilità che il sesso che Ribelle fa con te – oltre a essere ottimo ed eccitante per voi - alimenti il suo legame con Dom. Insomma, a darti noia non è il fatto che Ribelle abbia un ruolo sottomesso nel suo rapporto con Dom (che si faccia dare ordini e controllare), ma il ruolo sottomesso che hai tu nella vita di Ribelle. Vorresti avere di Ribelle così come ce l’ha Dom – e quindi non come sottomesso, NBNT, ma come compagno – e con tutto questo, se decidi di continuare a vederlo, dovrai venire a patti.

P.S. Nell’eventualità che gli autori di Tucker Carlson setaccino la mia rubrica alla ricerca di motivi per indignarsi: “imprigionare dei ragazzi” si riferisce a uomini adulti sottomessi, detti talvolta “ragazzi”, a cui piace indossare strumenti di castità maschili, detti talvolta “gabbie”. Il futuro marito di Ribelle ha le chiavi di gabbie che contengono cazzi, non ragazzini.