Il ragazzo con cui sto da sei mesi vuole farsi penetrare con un dildo, e a me va bene. Vuole però “l’esperienza completa”, nel senso che il dildo vuole anche succhiarlo. Per me è un campanello d’allarme. So già di poter essere fraintesa, per cui mi scuso se la domanda è indelicata: il suo desiderio di succhiare il dildo è indice di tendenze gay o bisessuali? Gli uomini non lo attraggono, dice, ma gli capita di fare commenti su questo o quel “bel ragazzo” visto in giro. Mi ha anche raccontato che a vent’anni ha fatto sesso a tre con una coppia sposata e il marito gliel’ha succhiato. Da allora dice di non aver più ripetuto, e di sesso e cose strane ne ha fatte parecchie. È solo una perversione? Non è che poi ne vuole uno vero? Vuole che ci sposiamo e via dicendo. Devo preoccuparmi?

– Wondering About Sexual Proclivities

Provo a sbilanciarmi dando per scontato che il tuo ragazzo abbia dimostrato, in modo per te soddisfacente, che il sesso etero gli piace. O diciamo il sesso con il sesso opposto, visto che non sempre chi fa sesso “etero” è etero. I bisessuali fanno di continuo sesso “etero”; a volte fanno sesso “etero” perfino i gay e le lesbiche, e non sempre perché costretti dal non essere dichiarati. Così come esistono gli etero eteroflessibili, esistono anche i gay e le lesbiche omoflessibili.

A ogni modo, presumo che il tuo ragazzo abbia dimostrato – in modo, ripeto, per te soddisfacente – che avere rapporti sessuali con il sesso opposto gli piace, WASP. Gli piace baciarti, gli piacciono le tue tette, te la lecca e ti scopa a volontà. Formulo questa ipotesi con una certa sicurezza perché, se a letto lui si limitasse a fare il compitino, se il vostro sesso “etero” fosse scadente, raro o entrambe le cose, me l’avresti detto.

Quindi, se il sesso con il tuo relativamente nuovo ragazzo è appagante e frequente (nonché sul bizzarro andante), WASP, possiamo tranquillamente spuntare dal tuo breve elenco di preoccupazioni la voce “gay”. E anche se qualcuno troverebbe insensata la distinzione che cerchi di operare tra il fatto che il tuo ragazzo voglia essere scopato nel culo e quello che voglia essere scopato in bocca – per la maggior parte delle persone, farsi scopare il culo è da gay tanto quanto farsi scopare la bocca, se non di più – una differenza c’è. Un uomo può voler essere penetrato per il puro piacere fisico che ne deriva – la stimolazione delle tante terminazioni nervose in quella zona, la pazzesca sensazione di venire aperti, la pressione sulla ghiandola prostatica – e il dildo non è che un mezzo per raggiungere quei fini. Succhiare un dildo indossabile, invece… ha più a che fare con il piacere psicologico. Tu non sentiresti nulla, e il tuo ragazzo non ha una prostata sul palato molle.

Ma anche se lo eccita l’idea di succhiare un cazzo… non vuol dire che sia gay o bisessuale. Ci sono donne che hanno il cazzo, come sappiamo da una ventina e passa di anni, e la fantasia del tuo ragazzo potrebbe essere quella di succhiare il cazzo a una donna, e il fatto che un uomo cis succhi il cazzo a una donna trans non è indice di omosessualità né di bisessualità (giusto? Giusto). O forse al tuo ragazzo piace l’idea della bisessualità imposta. O magari lo eccita trasgredire l’idea acquisita di come dovrebbe essere il sesso etero, per esempio che i maschi debbano penetrare e le femmine essere penetrate.

Allargando per un attimo l’inquadratura…

All’inizio di un rapporto può capitare che una persona accenni ai propri interessi o desideri sessuali non normativi. Magari racconta qualcosa del suo passato – per esempio che ha fatto sesso a tre con una coppia sposata, ricevendo un pompino dal marito – per valutare la reazione della nuova partner prima di raccontare il resto. Un appassionato di bondage può dire a un nuovo partner che una volta si è “lasciato” legare quando in realtà ha implorato di essere legato; una donna che ama le sculacciate può dire a un nuovo partner di aver visto per caso su Twitter un video porno di sculacciate quando in realtà è andata a cercarlo. Allo stesso modo, WASP, il tuo ragazzo potrebbe essere bisessuale, e averti detto che un uomo sposato gliel’ha succhiato quando in realtà è stato lui a cercare un uomo, sposato o meno, che glielo succhiasse.

Diamo per buona l’ipotesi peggiore: il tuo ragazzo è bisessuale. Sarebbe davvero così terribile, WASP? Se proprio devi ossessionarti con gli svantaggi dell’aver sposato un bisessuale – il fatto che ogni tanto voglia scoparsi un uomo – dovresti perlomeno valutare anche i vantaggi. Tipo: quando vorrai fare sesso, non sarai sempre tu a doverti far penetrare, WASP, perché ogni tanto a penetrare sarai tu. Quanto all’occasionale rapporto a tre con due uomini… be’, WASP, a me sembra una bella ipotesi, ma io sono un po’ come il tuo ragazzo: mi piacciono le cose strane.