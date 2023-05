Ho una carriera artistica di successo e migliaia di persone che seguono i miei account professionali sui social media. I follower pensano di conoscermi, ma segretamente io ho una doppia vita. Quello che nascondo è il fatto di essere bisessuale. L’ho sempre nascosto a tutti: ai follower, alla famiglia e alle tre signore che mi hanno sposato credendo fossi l’eterosessuale per cui mi spacciavo. I matrimoni sono tutti naufragati, concludendosi con il divorzio e grazie a dio senza figli, e le mie ex hanno tutte trovato uomini veri che potessero fare da padre ai loro figli. Nel 2016, rendendomi conto che il successo avuto e gli investimenti fatti mi avrebbero permesso di vivere agiatamente per il resto dei miei giorni, ho lasciato la carriera artistica per realizzare il sogno di una vita: diventare una pornotroia gay (il termine “troia” mi si addice molto più di “attore”, perché quello che faccio davanti alla telecamera non è “recitare”). Adoro il sesso selvaggio che ho fatto con maschi alfa nei circa 250 video girati finora. Il mio unico rimpianto, in realtà, è di non essermi dato al porno molto prima, perché oggi sono felice come non ero mai stato. Domanda: devo continuare a fingermi etero e tenere all’oscuro le persone che continuano a seguirmi su Facebook e Instagram? O è meglio consigliargli di cercare su Google il mio nome per esteso e la parola “porno”, perché possano vedere chi sono davvero (il mio nome completo e quello professionale – sia come artista sia come pornotroia – coincidono)? Non voglio che nessuno debba sentirsi in difficoltà se si viene a sapere che segue una persona che appare nei film porno e fa cose che la maggior parte delle persone troverebbe estreme e oltraggiose. Mi sembra meglio consigliare ai follower interessati al mio lavoro artistico di cercarmi su Google, perché sappiano a cosa mi dedico ora e se lo vogliono possano smettere di seguirmi. Se volete includere il mio nome legale completo nella vostra rubrica, molto probabilmente dirò di sì. E vi prego di sentirvi liberi di mandarmi all’inferno perché capisco che le cose che lascio fare agli uomini sono vili e disgustose.

– [Full Legal Name Redacted]

Non ci tengo affatto a pubblicare il tuo nome.

Però tranquillo, FLNR, ho abboccato. Ho cercato su Google il tuo nome insieme alla parola “porno”, mi sono sentito in difficoltà e me ne pentirò per sempre (devo imparare a controllare meglio gli impulsi). Il porno che fai è, come da te confessato/ostentato, abietto e ripugnante, estremo e oltraggioso. Ma non è illegale e può essere apprezzato da adulti consenzienti… che si spera usino il filo interdentale, si lavino i denti, usino il collutorio e con quelle bocche non bacino le loro madri (è un sollievo non doverti segnalare alle autorità giudiziarie. A quelle sanitarie, invece…).

Senti, io ho capito cosa stai facendo. Hai scelto di fare porno con il tuo vero nome, lo stesso che usavi come artista – il tuo nome anagrafico, professionale, pornografico – perché il pensiero di essere scoperto e sputtanato ti eccita. Quasi quanto quello di rovinare la giornata al tuo prossimo costringendolo con l’inganno a visionare ciò che fai (ho visto solo i titoli di testa, FLNR, ma mi è bastato). Ma quello che più desideri è essere scoperto e sputtanato – è quella la tua fantasia definitiva – e sogni il momento in cui sarai scoperto e sputtanato dal giorno in cui hai pubblicato il primo video.

Ed eccoti qua, duecentocinquanta video dopo, e nessuno di quelli che ti seguono – nessuno che ammiri o collezioni il tuo lavoro – si è ancora imbattuto nel tuo vasto repertorio di porno abietto e disgustoso ed estremo e oltraggioso. Forse, se la tua produzione pornografica fosse un po’ più canonica, se a condividere i tuoi gusti fosse più di uno sparuto drappello di persone, saresti già stato scoperto e sputtanato. Ma il porno che produci è talmente di nicchia – e talmente abietto e disgustoso, eccetera – che nessuno dei tuoi seguaci l’ha trovato. O calpestato. E se anche l’avesse fatto, FLNR, non sarebbe potuto venire a commentare sul tuo Instagram per sputtantarti senza sputtanarsi a sua volta.

Per cui ora vorresti che il lavoro sporco lo facessi io per te… vuoi che ti infligga ai miei lettori nella speranza che i tuoi follower se ne accorgano… e io questo ai miei lettori non lo farò.

Né a te.