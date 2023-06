Mi sono sposata nel 2001. La vita sessuale andava tutto sommato bene, anche se era un po’ strano essere l’unica donna con cui era mai stato. Non solo a letto, ma proprio in coppia. Io avevo 23 anni, lui 30. Abbiamo comprato casa, fatto due di figli eccetera, e dopo la nascita del secondo per un paio d’anni la nostra vita sessuale si è assestata su un ottimo ritmo. Poi però nel 2017 si è inceppata. Lui ha cominciato ad avere problemi di erezione, ma se provavo a parlargliene si arrabbiava e andava sulla difensiva. Ho provato a movimentare il copione a letto, ma non ha funzionato. Finché nell’autunno del 2021 non ho preso appuntamento da un consulente di coppia. I primi tempi abbiamo fatto passi avanti, ma poi mi sono resa conto che lui voleva solo lamentarsi del lavoro e dei suoceri. Non prendeva mai l’iniziativa per fare sesso o anche solo per parlarne, dovevo sobbarcarmi tutto il carico emotivo da sola ed era come cercare di applaudire con una mano sola. Mi sembrava di assistere a un incidente ferroviario al rallentatore, con un sottofondo mentale di frasi della tua rubrica. C’era tutto: il progressivo allontanamento emotivo, la mancanza di desiderio ormai anche da parte mia all’idea dell’ennesimo rifiuto, l’autostima che si sgretolava.

Alla fine la cosa più dolorosa non era l’assenza di sesso, ma la nostra assoluta incapacità di parlarne. Lui si rifiutava. Oppure diceva di voler fare sesso, ma poi non agiva, o peggio sabotava i miei tentativi. In una delle ultime sedute chi ci seguiva lo ha incalzato sui farmaci per la disfunzione erettile. Lui ha detto che avrebbe preso appuntamento, ma non lo ha mai fatto. L’assenza di sesso era come un cancro in metastasi che faceva marcire il mio matrimonio dall’interno. Da fuori sembrava tutto a posto, andavamo d’accordo, eravamo una squadra e due ottimi genitori. Ma dentro io stavo morendo. A tradirlo non riuscivo, sono troppo introversa. E così i rifiuti e le botte all’autostima si accumulavano. Il mio benessere psichico ne ha risentito, ma non potevo parlargli neppure di quello.

Fatto sta che a febbraio di quest’anno ho chiuso. Ora vivo con mia madre, a circa tre chilometri da lì. E adesso con lui siamo buoni amici. Siamo sempre bravi a occuparci dei figli, a collaborare e tutto quanto. Ora che dal rapporto sono venute meno le “aspettative coniugali”, pensa un po’, lui si è rivelato fantastico! Un grande e utilissimo amico! Oggi mi viene il sospetto che anche lui volesse sfilarsi, ma non riuscisse a dire “chiudiamola”, per cui la parte della cattiva ho dovuto farla io. Faccio molta psicoterapia, ma è ancora difficile. Cioè, adesso va molto meglio perché mi è passata la voglia di “svivere” (come dicono i giovani), ma dentro ho ancora un bel po’ di dolore.

Leggo la tua rubrica da quando ero adolescente. Volevo dirti che tutto quello che dici su cosa succede quando in una coppia sposata monogama uno dei due non vuole più fare sesso è vero al cento per cento. È stato stranissimo sapere esattamente, in un angolo del cervello, cosa stava succedendo a me e al mio matrimonio, e al tempo stesso sentirmi del tutto incapace di fare qualcosa al riguardo. Secondo me è una cosa che ti senti dire spessissimo.

– Tried Everything And Regret Staying

Ti sembrerà fuori luogo, TEARS, ma dammi retta: c’è un meme che gira su Instagram e Twitter ogni volta che un uomo fa qualcosa di stupido – circola senza sosta – e che forse avrai visto: “Gli uomini farebbero di tutto, compreso [x] pur di non andare in analisi”.

E insomma, mentre leggevo la tua lunghissima lettera, continuava a venirmi in mente una versione più tormentata e meno divertente dello stesso meme: “Gli eterosessuali farebbero di tutto, compreso andare in analisi, pur di salvare un matrimonio. Tranne scopare con altri”.

Non ti faccio una colpa di aver lasciato tuo marito, TEARS, e se c’è un colpevole per lo sfascio del tuo matrimonio quello è lui. Il rifiuto sessuale costante può distruggere l’autostima di una persona, specie quando si viene rifiutati da qualcuno con cui in passato l’intesa sessuale era forte. Essere l’unica persona della coppia a chiedersi cosa cazzo non va – specie quando il coniuge si rifiuta di parlarne, o di fare una cosa semplice e scontata come procurarsi dei farmaci per la disfunzione erettile – può instillare terribili dubbi sui propri sani e normali desideri sessuali anche anni dopo la fine di un rapporto senza sesso. Tuo marito ti doveva come minimo una spiegazione, e non è riuscito a darti neppure quella.